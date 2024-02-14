"Была очень резка": Тёщу лидера "Мумий Тролля" уволили в Чите, и теперь она судится с экс-начальством

"Просто мы разорвали с ней отношения. Тем более это было уже 3,5 месяца назад. Мы бы просто так тоже не уволили её, правда? Конечно, поступали [жалобы]. Всё же не на пустом месте... Человек заслуженный всё равно, много чего сделал хорошего. Но с возрастом уже и характер, да и она всегда была очень резка. Была бы она просто человеком — никто бы про неё не вспомнил", — добавила Лисниченко.