"Была очень резка": Тёщу лидера "Мумий Тролля" уволили в Чите, и теперь она судится с экс-начальством
Спортшкола в Чите уволила тёщу лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко
Илья Лагутенко. Обложка © ТАСС / Виктор Кручинин
Спортивная школа № 9 Читы уволила тренера по художественной гимнастике Валентину Жукову — тёщу лидера рок-группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко. С работой родственница скандального музыканта распрощалась ещё в октябре 2023 года.
Как пишет сайт MK.ru, Жукова была не согласна с таким решением, из-за чего теперь через суд пытается восстановиться в должности. Сама тренер отказалась обсуждать это с журналистами.
Директор той самой спортшколы Юлия Лисниченко согласилась пролить свет на трудовую биографию Жуковой. В беседе с "Газетой.ru" она подчеркнула, что увольнение никак не связано с её звёздным родственником и является "просто решением" руководства.
"Просто мы разорвали с ней отношения. Тем более это было уже 3,5 месяца назад. Мы бы просто так тоже не уволили её, правда? Конечно, поступали [жалобы]. Всё же не на пустом месте... Человек заслуженный всё равно, много чего сделал хорошего. Но с возрастом уже и характер, да и она всегда была очень резка. Была бы она просто человеком — никто бы про неё не вспомнил", — добавила Лисниченко.
Зимой 2022 года Лагутенко осудил СВО, группа "Мумий Тролль" приостановила деятельность.
Ранее актёр Стас Садальский раскрыл реальную причину переезда Аллы Пугачёвой в Израиль. По его словам, всему виной её супруг Максим Галкин*, за которым она ринулась в чужую страну, как "жена декабриста".