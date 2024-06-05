Лерчек на ПМЭФ поведала о "разбитом сердце" Блиновской, находящейся в СИЗО 5 июня, 13:38 Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выразила поддержку своей приятельнице Елене Блиновской, которая сейчас находится под арестом по делу о неуплате налогов. В беседе с SHOT Лерчек рассказала о тяжёлом душевном состоянии "королевы марафонов".

Валерия Чекалина сочувствует Елене Блиновской. Видео © Telegram / SHOT

"К Лене отношусь как к своему другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Она такая же мама, как и я. Её сердце сейчас разбито, ей очень сложно. Человек сделал ошибки, к сожалению, так же как и я", — поделилась блогерша на полях ПМЭФ.

Она добавила, что ей с трудом удалось выйти из аналогичной проблемной ситуации с налогами, а Блиновская, видимо, не смогла справиться. Лерчек призналась, что теперь не намерена зарабатывать космические суммы, ведь это вновь приведёт к большим налогам.

Авторы Татьяна Миссуми