Лерчек на ПМЭФ поведала о "разбитом сердце" Блиновской, находящейся в СИЗО
Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выразила поддержку своей приятельнице Елене Блиновской, которая сейчас находится под арестом по делу о неуплате налогов. В беседе с SHOT Лерчек рассказала о тяжёлом душевном состоянии "королевы марафонов".
Валерия Чекалина сочувствует Елене Блиновской. Видео © Telegram / SHOT
"К Лене отношусь как к своему другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Она такая же мама, как и я. Её сердце сейчас разбито, ей очень сложно. Человек сделал ошибки, к сожалению, так же как и я", — поделилась блогерша на полях ПМЭФ.
Она добавила, что ей с трудом удалось выйти из аналогичной проблемной ситуации с налогами, а Блиновская, видимо, не смогла справиться. Лерчек призналась, что теперь не намерена зарабатывать космические суммы, ведь это вновь приведёт к большим налогам.
Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, её обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Суд отправил её под домашний арест, но из-за систематических нарушений мера пресечения была изменена на пребывание в СИЗО. В марте Блиновской предъявили итоговое обвинение. В мае "королева марафонов" выплатила свыше 140 миллионов рублей налоговой задолженности, но долг продолжил расти из-за пеней и неустоек. Сейчас суд продлил арест до 26 июля. Тогда Блиновская подала заявление с просьбой признать её банкротом.