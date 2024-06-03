"Королева марафонов" Елена Блиновская просит признать её банкротом
Блиновская обратилась в суд с просьбой признать её банкротом
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Блогерша Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Сейчас её задолженность по налоговым платежам уже превысила астрономическую сумму — 1 404 000 000 рублей.
Суд зарегистрировал обращение "королевы марафонов" 31 мая, о чём сделана запись в картотеке судебной инстанции. Слушания по делу пока не назначены. Судя по всему, блогерша оказалась не в состоянии погасить накопившиеся долги перед государством.
Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, её обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании денег. Суд отправил её под домашний арест, но из-за систематических нарушений мера пресечения была изменена на пребывание в СИЗО. В марте Блиновской предъявили итоговое обвинение. В конце мая "королева марафонов" выплатила свыше 140 миллионов рублей налоговой задолженности, но долг растёт из-за пени и неустоек. Сейчас суд продлил арест до 26 июля.