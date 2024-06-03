"Королева марафонов" Елена Блиновская просит признать её банкротом

Блогерша Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Сейчас её задолженность по налоговым платежам уже превысила астрономическую сумму — 1 404 000 000 рублей.

Суд зарегистрировал обращение "королевы марафонов" 31 мая, о чём сделана запись в картотеке судебной инстанции. Слушания по делу пока не назначены. Судя по всему, блогерша оказалась не в состоянии погасить накопившиеся долги перед государством.