Что известно о местонахождении Алексея Блиновского В настоящее время поступают противоречивые сведения о местонахождении мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея. После ареста супруги он решил отправиться в зону СВО, но 29 мая стало известно о его пропаже. 31 мая, 16:47 В настоящее время поступают противоречивые сведения о местонахождении Алексея Блиновского. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Муж Блиновской в зоне СВО

Алексей Блиновский проходил службу в воинской части на территории Донецкой Народной Республики. Он занимался сборкой беспилотников для Российской армии. Телеграм-канал Shot сообщал, что основной целью подписания контракта с ВС РФ стало спасение бизнеса и освобождение жены из СИЗО, поскольку четверо их детей фактически остались без родителей. По другим данным, Блиновский участвовал в СВО с марта текущего года.

В конце апреля стало известно о проверке законности заключения Блиновским контракта с Минобороны РФ. Также выяснялись подробности службы в воинском подразделении.

Где сейчас находится Блиновский

С 29 мая в СМИ появилась противоречивая информация о местонахождении Блиновского. Фото © Mash

С 29 мая в СМИ появилась противоречивая информация о его местонахождении. По данным телеграм-канала SHOT, Блиновский покинул воинскую часть в ДНР и его местонахождении неизвестно. По одной из версий, которая гуляет в Сети, якобы его перевели в отряд штурмовиков, а служить он там не захотел и подался в бега. А это уже трактуется как дезертирство и неисполнение приказа.

Ещё одной причиной оставления воинской части мог стать вызов на следственные действия по делу его супруги.

При этом его сослуживец — адвокат с неоднозначной репутацией Эльман Пашаев — опроверг эти сообщения, указав на то, что муж блогерши продолжает нести службу в зоне СВО. По его словам, правоохранительные органы провели проверку в отношении Блиновского и разрешили ему остаться в воинской части. Схожую информацию публиковало и РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники.

"В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и, таким образом, его статус как бы завис", — говорится в сообщении. Отец Алексея Блиновского также сообщал, что его сын находится на передовой. "Мой сын продолжает нести службу и защищать страну в зоне СВО", — сказал Владимир Блиновский в беседе с Regnum.

Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что Алексей Блиновский стал пулемётчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР и сейчас он находится в статусе "переоформления". По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона.

Авторы Альмир Хабибуллин