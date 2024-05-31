Джигурда договорился о службе в одном подразделении с Блиновским и Пашаевым, пишут СМИ
РИАН: Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского в зоне СВО
Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Никита Джигурда намерен лично принять участие в спецоперации на Украине, для этого он выбрал подразделение, в котором уже служат Алексей Блиновский и экс-адвокат Эльман Пашаев. Об этом журналистам рассказал информированный источник.
"Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение (ходатайство для рассмотрения на должность. — Прим. Life.ru)", — сказал собеседник РИА "Новости".
Агентство подчёркивает, что шоумен уже посещал данное подразделение. Так, в марте он привёз военнослужащим необходимые вещи, в том числе беспилотники, и провёл творческий вечер.
Напомним, в вышеназванном подразделении служат в том числе экс-адвокат Эльман Пашаев, защищавший устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, и супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский. Последний отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свой бизнес от полного краха. Так он собирается реабилитироваться и попытаться повлиять на решение суда о переводе Елены Блиновской в СИЗО. Известно, что бизнесмен занимается сборкой беспилотников. А Пашаев даже успел попасть под удар украинского дрона и получить серьёзное ранение. Юриста срочно госпитализировали. Известно, что он защитил своего товарища. По словам супруги экс-адвоката, известный боец получил контузию. Сам он рвётся на фронт.
При этом накануне стало известно, что бизнесмен Алексей Блиновский, отправившийся служить в зону СВО, покинул территорию воинской части в Донецке, где нёс службу. Ранее предприниматель поступил в распоряжение Донецкого корпуса и стал заниматься сборкой БПЛА и их распределением по российским подразделениям.