Джигурда договорился о службе в одном подразделении с Блиновским и Пашаевым, пишут СМИ

Никита Джигурда намерен лично принять участие в спецоперации на Украине, для этого он выбрал подразделение, в котором уже служат Алексей Блиновский и экс-адвокат Эльман Пашаев. Об этом журналистам рассказал информированный источник.

"Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение (ходатайство для рассмотрения на должность. — Прим. Life.ru)", — сказал собеседник РИА "Новости".