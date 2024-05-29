Стало известно, где может находиться "пропавший" муж Блиновской

Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский, который ранее покинул воинскую часть в Донецке, мог быть переведён в другое подразделение в ДНР. По данным SHOT, супруг "королевы марафонов" стал пулемётчиком и сейчас находится в статусе переоформления. По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона.