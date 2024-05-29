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Регион
29 мая, 10:34
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Стало известно, где может находиться "пропавший" муж Блиновской

Муж Блиновской стал пулемётчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский, который ранее покинул воинскую часть в Донецке, мог быть переведён в другое подразделение в ДНР. По данным SHOT, супруг "королевы марафонов" стал пулемётчиком и сейчас находится в статусе переоформления. По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона.

Как уточняет телеграм-канал, после прохождения дополнительного обучения Блиновский будет отправлен на линию боевого соприкосновения.

Налоговый долг Блиновской перевалил за 1,4 млрд рублей
Налоговый долг Блиновской перевалил за 1,4 млрд рублей

Напомним, сегодня стало известно, что бизнесмен Алексей Блиновский, который ранее принял решение отправиться служить в зону СВО, покинул территорию воинской части в Донецке, где нёс службу. Ранее предприниматель поступил в распоряжение Донецкого корпуса и стал заниматься сборкой БПЛА и их распределением по российским подразделениям.

А его супруге Елене Блиновской суд накануне продлил арест по уголовному делу о неуплате налогов, несмотря на то что она погасила свыше 140 млн долга.

Александра Вишнякова
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