Стало известно, где может находиться "пропавший" муж Блиновской
Муж Блиновской стал пулемётчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР
Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru
Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский, который ранее покинул воинскую часть в Донецке, мог быть переведён в другое подразделение в ДНР. По данным SHOT, супруг "королевы марафонов" стал пулемётчиком и сейчас находится в статусе переоформления. По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона.
Как уточняет телеграм-канал, после прохождения дополнительного обучения Блиновский будет отправлен на линию боевого соприкосновения.
Напомним, сегодня стало известно, что бизнесмен Алексей Блиновский, который ранее принял решение отправиться служить в зону СВО, покинул территорию воинской части в Донецке, где нёс службу. Ранее предприниматель поступил в распоряжение Донецкого корпуса и стал заниматься сборкой БПЛА и их распределением по российским подразделениям.