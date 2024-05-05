Назад к товарищам: Раненый в зоне СВО Пашаев рассказал, что хочет сделать сразу после выписки
SHOT: Пашаев хочет как можно скорее вернуться к боевым товарищам в зону СВО
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / Пашаев ТВ
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что хочет как можно быстрее поправиться, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к боевым товарищам в зону спецоперации. Правда, врачи пока не торопятся отпускать его и велят строго-настрого соблюдать постельный режим, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, раненого украинским дроном бывшего адвоката Михали Ефремова в столичной больнице уже успели проведать родные. Им он и рассказал о своём желании вернуться на фронт сразу же, как только врачи поставят его ноги. Сейчас Пашаев очень слаб, ему сложно говорить и большую часть времени он вынуждён лежать. Медики при этом не торопятся с прогнозами и говорят, что на реабилитацию уйдёт немало времени.
Напомним, что некогда выступавший адвокатом актёра Михаила Ефремова был серьёзно ранен под Угледаром при атаке украинского БПЛА. Его срочно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что мужчина подставился под удар, защищая собой боевого товарища. Его супруга рассказала, что Пашаев получил контузию и ему очень трудно разговаривать.