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5 мая, 10:37

Назад к товарищам: Раненый в зоне СВО Пашаев рассказал, что хочет сделать сразу после выписки

SHOT: Пашаев хочет как можно скорее вернуться к боевым товарищам в зону СВО

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / Пашаев ТВ

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / Пашаев ТВ

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что хочет как можно быстрее поправиться, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к боевым товарищам в зону спецоперации. Правда, врачи пока не торопятся отпускать его и велят строго-настрого соблюдать постельный режим, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, раненого украинским дроном бывшего адвоката Михали Ефремова в столичной больнице уже успели проведать родные. Им он и рассказал о своём желании вернуться на фронт сразу же, как только врачи поставят его ноги. Сейчас Пашаев очень слаб, ему сложно говорить и большую часть времени он вынуждён лежать. Медики при этом не торопятся с прогнозами и говорят, что на реабилитацию уйдёт немало времени.

"Врачи делают всё возможное": Жена Эльмана Пашаева рассказала о его состоянии
"Врачи делают всё возможное": Жена Эльмана Пашаева рассказала о его состоянии

Напомним, что некогда выступавший адвокатом актёра Михаила Ефремова был серьёзно ранен под Угледаром при атаке украинского БПЛА. Его срочно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что мужчина подставился под удар, защищая собой боевого товарища. Его супруга рассказала, что Пашаев получил контузию и ему очень трудно разговаривать.

Юрий Лысенко
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