Назад к товарищам: Раненый в зоне СВО Пашаев рассказал, что хочет сделать сразу после выписки

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что хочет как можно быстрее поправиться, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к боевым товарищам в зону спецоперации. Правда, врачи пока не торопятся отпускать его и велят строго-настрого соблюдать постельный режим, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, раненого украинским дроном бывшего адвоката Михали Ефремова в столичной больнице уже успели проведать родные. Им он и рассказал о своём желании вернуться на фронт сразу же, как только врачи поставят его ноги. Сейчас Пашаев очень слаб, ему сложно говорить и большую часть времени он вынуждён лежать. Медики при этом не торопятся с прогнозами и говорят, что на реабилитацию уйдёт немало времени.