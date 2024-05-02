"Врачи делают всё возможное": Жена Эльмана Пашаева рассказала о его состоянии
Жена экс-адвоката Пашаева заявила, что он восстановится в течение месяца
Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / "ПоZывной Панда"
Врачи делают всё возможное, чтобы раненный в зоне проведения СВО экс-адвокат Эльман Пашаев восстановился. Об этом заявила его супруга Алёна. Женщина надеется, что муж скоро поправится.
"В течение месяца восстановится. Всё будет хорошо", — сказала она в беседе с 360.ru.
Напомним, Эльман Пашаев получил серьёзное ранение под Угледаром. Адвокат, известный по защите актёра Михаила Ефремова, стал целью украинского беспилотника. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Оказалось, что юрист пострадал, защищая сослуживца. По словам Алёны Пашаевой, её супруг контужен и с трудом может говорить.