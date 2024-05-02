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2 мая, 09:51

"Врачи делают всё возможное": Жена Эльмана Пашаева рассказала о его состоянии

Жена экс-адвоката Пашаева заявила, что он восстановится в течение месяца

Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / "ПоZывной Панда"

Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / "ПоZывной Панда"

Врачи делают всё возможное, чтобы раненный в зоне проведения СВО экс-адвокат Эльман Пашаев восстановился. Об этом заявила его супруга Алёна. Женщина надеется, что муж скоро поправится.

"В течение месяца восстановится. Всё будет хорошо", — сказала она в беседе с 360.ru.

Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева
Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева

Напомним, Эльман Пашаев получил серьёзное ранение под Угледаром. Адвокат, известный по защите актёра Михаила Ефремова, стал целью украинского беспилотника. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Оказалось, что юрист пострадал, защищая сослуживца. По словам Алёны Пашаевой, её супруг контужен и с трудом может говорить.

Матвей Константинов
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