"Врачи делают всё возможное": Жена Эльмана Пашаева рассказала о его состоянии

Врачи делают всё возможное, чтобы раненный в зоне проведения СВО экс-адвокат Эльман Пашаев восстановился. Об этом заявила его супруга Алёна. Женщина надеется, что муж скоро поправится.

"В течение месяца восстановится. Всё будет хорошо", — сказала она в беседе с 360.ru.