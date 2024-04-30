Адвокат Эльман Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО
Starhit: Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев тяжело ранен на передовой
Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев тяжело ранен на передовой. Обложка © Telegram / "Пашаев ТВ"
Экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, принимающий участие в специальной военной операции, несколько часов назад был тяжело ранен. Об этом изданию Starhit сообщил его близкий друг и помощник.
"Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит", — сказал друг адвоката.
По словам источника издания, Пашаев с другими бойцами попал под обстрел в районе Угледара (ДНР). С ними есть врач, который сумел остановить кровь. Сейчас группа ждёт эвакуации, но обстановка остаётся сложной.
Ранее Life.ru писал, что бывший адвокат Михаила Ефремова является сослуживцем Алексея Блиновского — мужа "королевы марафонов". По словам самого Эльмана Пашаева, он на СВО находится уже два года.
Напомним, после приговора Ефремову в адрес Эльмана Пашаева обрушилась критика. Минюст предложил лишить его адвокатского статуса. Так, посетив актёра в СИЗО после суда, юрист предложил ему обжаловать приговор в самый последний день. Были предположения, что Пашаев специально "утопил" своего подзащитного, поскольку в прошлом по вине другого пьяного водителя потерял в ДТП семью. В сентябре 2020-го Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на один год.