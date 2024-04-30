Адвокат Эльман Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО

Экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, принимающий участие в специальной военной операции, несколько часов назад был тяжело ранен. Об этом изданию Starhit сообщил его близкий друг и помощник.

"Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит", — сказал друг адвоката.

По словам источника издания, Пашаев с другими бойцами попал под обстрел в районе Угледара (ДНР). С ними есть врач, который сумел остановить кровь. Сейчас группа ждёт эвакуации, но обстановка остаётся сложной.