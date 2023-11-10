Экс-адвокат Ефремова пожелал ему в 60-летие побыстрее выйти из тюрьмы

Отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов является замечательным актёром и профессионалом своего дела. Об этом заявил защищавший его адвокат Эльман Пашаев. В день рождения артиста он пожелал ему побыстрее освободиться и продолжить свою карьеру.