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10 ноября, 13:33

Экс-адвокат Ефремова пожелал ему в 60-летие побыстрее выйти из тюрьмы

Пашаев назвал Михаила Ефремова жертвой сурового приговора

Отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов является замечательным актёром и профессионалом своего дела. Об этом заявил защищавший его адвокат Эльман Пашаев. В день рождения артиста он пожелал ему побыстрее освободиться и продолжить свою карьеру.

"Дай бог, чтобы побыстрее освободился и продолжил свою профессиональную деятельность. Он замечательный актёр, профессионал своего дела", — приводит "Газета.ru" его слова.

По мнению адвоката, Ефремов стал самой настоящей жертвой с таким суровым приговором.

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Напомним, 8 июня 2020 года в Москве внедорожник актёра Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже умер от полученных травм. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам колонии, однако позднее срок был сокращён на полгода — до семи с половиной лет. Актёр Иван Охлобыстин рассказывал, что Ефремов нормально себя чувствует в колонии, но испытывает проблемы с зубами.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Наталья Исакова
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