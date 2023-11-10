Экс-адвокат Ефремова пожелал ему в 60-летие побыстрее выйти из тюрьмы
Пашаев назвал Михаила Ефремова жертвой сурового приговора
Отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов является замечательным актёром и профессионалом своего дела. Об этом заявил защищавший его адвокат Эльман Пашаев. В день рождения артиста он пожелал ему побыстрее освободиться и продолжить свою карьеру.
"Дай бог, чтобы побыстрее освободился и продолжил свою профессиональную деятельность. Он замечательный актёр, профессионал своего дела", — приводит "Газета.ru" его слова.
По мнению адвоката, Ефремов стал самой настоящей жертвой с таким суровым приговором.
Напомним, 8 июня 2020 года в Москве внедорожник актёра Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже умер от полученных травм. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам колонии, однако позднее срок был сокращён на полгода — до семи с половиной лет. Актёр Иван Охлобыстин рассказывал, что Ефремов нормально себя чувствует в колонии, но испытывает проблемы с зубами.
ТАСС / Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы