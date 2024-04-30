Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева
Врачи стабилизировали раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева. Обложка © Telegram / Пашаев ТВ
Медикам удалось стабилизировать состояние адвоката Эльмана Пашаева, пострадавшего в зоне СВО во время выполнения боевых задач. Кроме контузии и травмы ноги врачи диагностировали у него осколочные ранения мягких тканей.
Как сообщила SHOT жена адвоката Алёна Пашаева, сейчас муж находится в госпитале. На данный момент ему запрещены любые контакты, так как для восстановления необходим покой.
Напомним, экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев был тяжело ранен под Угледаром в зоне СВО. Вражеский БПЛА сбросил снаряд на отряд, в котором находился Пашаев. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что он пострадал, защищая сослуживца от дрона-камикадзе.