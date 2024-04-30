Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева

Медикам удалось стабилизировать состояние адвоката Эльмана Пашаева, пострадавшего в зоне СВО во время выполнения боевых задач. Кроме контузии и травмы ноги врачи диагностировали у него осколочные ранения мягких тканей.

Как сообщила SHOT жена адвоката Алёна Пашаева, сейчас муж находится в госпитале. На данный момент ему запрещены любые контакты, так как для восстановления необходим покой.