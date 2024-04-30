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30 апреля, 15:58

Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева

Врачи стабилизировали раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева. Обложка © Telegram / Пашаев ТВ

Врачи стабилизировали раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева. Обложка © Telegram / Пашаев ТВ

Медикам удалось стабилизировать состояние адвоката Эльмана Пашаева, пострадавшего в зоне СВО во время выполнения боевых задач. Кроме контузии и травмы ноги врачи диагностировали у него осколочные ранения мягких тканей.

Как сообщила SHOT жена адвоката Алёна Пашаева, сейчас муж находится в госпитале. На данный момент ему запрещены любые контакты, так как для восстановления необходим покой.

С передовой эвакуировали Эльмана Пашаева, который оказался при смерти после ранения на СВО
С передовой эвакуировали Эльмана Пашаева, который оказался при смерти после ранения на СВО

Напомним, экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев был тяжело ранен под Угледаром в зоне СВО. Вражеский БПЛА сбросил снаряд на отряд, в котором находился Пашаев. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что он пострадал, защищая сослуживца от дрона-камикадзе.

Александра Мышляева
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