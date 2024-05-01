"С трудом может говорить": Жена раненного в зоне СВО Пашаева рассказала о его состоянии

Экс-адвокат Эльман Пашаев после контузии в зоне спецоперации (СВО) с трудом может говорить. Как сообщает SHOT , на лечении в госпитале он пробудет минимум месяц, после чего его ждёт реабилитация.

Как рассказала телеграм-каналу супруга Пашаева, сейчас её мужа по медицинским показаниям перевозят из Макеевки в другую больницу. Медики дают положительные прогнозы по его восстановлению. Однако, по словам Алёны, сейчас Пашаев с трудом говорит, тем не менее он всё же смог немного пообщаться с сослуживцами.