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5 июня, 12:34

Лерчек на ПМЭФ назвала страшную цифру и раскрыла, сколько миллионов отдала в счёт налогового долга

Mash: Лерчек выплатила налоговой более 800 миллионов рублей в счёт своего долга

Блогерша Лерчек выплатила более 800 миллионов рублей долгов по налогам, официально её долг закрыт, но она продолжает совершать платежи в рамках договорённости с Федеральной налоговой службой. Об этом инфобизнесменша на ПМЭФ рассказала Mash, добавив, что с радостью бы пошла работать в ФНС.

Лерчек — о своём налоговом долге. Видео © Telegram / Mash

"Больше 800 миллионов рублей было заплачено в бюджет. И я ещё продолжаю выплачивать. Скажем так, официального долга у меня нет, но есть определённые обязательства, о которых мы договорились с ФНС, и я, соответственно, подаю уточнённые налоговые декларации", объяснила она.

Лерчек поделилась, что с радостью бы пошла работать в налоговую службу на хорошей должности. Причём, по её словам, даже забесплатно.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что после закрытия Следственным комитетом уголовного дела в отношении Лерчек и её супруга Артёма Чекалина стало известно о планах пары подать на развод. Артём также выставил жене иск на сумму 1,2 миллиарда рублей. Впрочем, после этого Чекалиных заподозрили в том, что они проворачивают схему, которая позволит избежать новых долгов. 30 мая стало известно, что чета официально оформила бракоразводный процесс.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

Юрий Лысенко
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