Лерчек на ПМЭФ назвала страшную цифру и раскрыла, сколько миллионов отдала в счёт налогового долга

Блогерша Лерчек выплатила более 800 миллионов рублей долгов по налогам, официально её долг закрыт, но она продолжает совершать платежи в рамках договорённости с Федеральной налоговой службой. Об этом инфобизнесменша на ПМЭФ рассказала Mash, добавив, что с радостью бы пошла работать в ФНС.

Лерчек — о своём налоговом долге. Видео © Telegram / Mash

"Больше 800 миллионов рублей было заплачено в бюджет. И я ещё продолжаю выплачивать. Скажем так, официального долга у меня нет, но есть определённые обязательства, о которых мы договорились с ФНС, и я, соответственно, подаю уточнённые налоговые декларации", — объяснила она.