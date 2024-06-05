Лерчек на ПМЭФ назвала страшную цифру и раскрыла, сколько миллионов отдала в счёт налогового долга
Mash: Лерчек выплатила налоговой более 800 миллионов рублей в счёт своего долга
Блогерша Лерчек выплатила более 800 миллионов рублей долгов по налогам, официально её долг закрыт, но она продолжает совершать платежи в рамках договорённости с Федеральной налоговой службой. Об этом инфобизнесменша на ПМЭФ рассказала Mash, добавив, что с радостью бы пошла работать в ФНС.
Лерчек — о своём налоговом долге. Видео © Telegram / Mash
"Больше 800 миллионов рублей было заплачено в бюджет. И я ещё продолжаю выплачивать. Скажем так, официального долга у меня нет, но есть определённые обязательства, о которых мы договорились с ФНС, и я, соответственно, подаю уточнённые налоговые декларации", — объяснила она.
Лерчек поделилась, что с радостью бы пошла работать в налоговую службу на хорошей должности. Причём, по её словам, даже забесплатно.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что после закрытия Следственным комитетом уголовного дела в отношении Лерчек и её супруга Артёма Чекалина стало известно о планах пары подать на развод. Артём также выставил жене иск на сумму 1,2 миллиарда рублей. Впрочем, после этого Чекалиных заподозрили в том, что они проворачивают схему, которая позволит избежать новых долгов. 30 мая стало известно, что чета официально оформила бракоразводный процесс.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek