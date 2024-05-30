Блогерша Лерчек официально развелась с мужем
Лерчек с мужем Артёмом. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) официально развелась с мужем Артёмом. Как рассказала в соцсетях юрист Екатерина Гордон, пара расторгла брак в досудебном порядке и поделила имущество.
Сама Лерчек тоже сообщила о подписании брачного соглашения и разделе имущества. Экс-супруги поблагодарили Гордон и её команду за то, что те помогли им договориться.
Напомним, после того как СК закрыл уголовное дело против Лерчек и её мужа, стало известно, что пара хочет развестись. Артём Чекалин даже заявил к Лерчек иск на сумму 1,2 млрд рублей. При этом Чекалиных сразу же заподозрили в очередной хитрой схеме: дескать, так они хотят уйти от новых долгов.