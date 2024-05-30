Блогерша Лерчек официально развелась с мужем

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) официально развелась с мужем Артёмом. Как рассказала в соцсетях юрист Екатерина Гордон, пара расторгла брак в досудебном порядке и поделила имущество.

Сама Лерчек тоже сообщила о подписании брачного соглашения и разделе имущества. Экс-супруги поблагодарили Гордон и её команду за то, что те помогли им договориться.