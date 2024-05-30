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Блогерша Лерчек официально развелась с мужем

30 мая, 18:45
Лерчек с мужем Артёмом. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Лерчек с мужем Артёмом. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) официально развелась с мужем Артёмом. Как рассказала в соцсетях юрист Екатерина Гордон, пара расторгла брак в досудебном порядке и поделила имущество.

Сама Лерчек тоже сообщила о подписании брачного соглашения и разделе имущества. Экс-супруги поблагодарили Гордон и её команду за то, что те помогли им договориться.

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Профайлер посмотрел видео рыдающей Лерчек и её мужа и раскрыл, кто из них лжёт

Напомним, после того как СК закрыл уголовное дело против Лерчек и её мужа, стало известно, что пара хочет развестись. Артём Чекалин даже заявил к Лерчек иск на сумму 1,2 млрд рублей. При этом Чекалиных сразу же заподозрили в очередной хитрой схеме: дескать, так они хотят уйти от новых долгов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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