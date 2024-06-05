Стало известно, в чём обвиняется "сильнейшая ведьма" Алёна Полынь

Участница "Битвы экстрасенсов" Алёна Полынь, проживающая в подмосковной Ивантеевке, обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих, следствие будет ходатайствовать о помещении её под арест. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а", часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о её аресте", — сказано в публикации ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что обвиняемая занималась продажей и распространением экстремистской литературы, в которой содержались призывы к совершению насилия в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Помимо того, она публиковала в Сети ролики, где содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих.

По местам жительства экстрасенса и её родных провели четыре обыска, в ходе которых были изъяты книги, компьютерная техника и прочие значимые для следствия предметы. В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей, впереди лингвистические и компьютерно-технические экспертизы.