Задержана участница "Битвы экстрасенсов" Алёна Полынь

Полиция задержала известную колдунью, чернокнижницу, ведунью, ведьму и участницу "Битвы экстрасенсов" Алёну Полынь. Она подозревается в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг сомнительного содержания. Об этом пишет SHOT.

Сейчас в обители 43-летней ворожеи Елены Суликовой (это её настоящее имя) полиция проводит обыски.

Алёна Полынь говорит о себе как о потомственной ведьме. В 2015 году она создала свой личный ковен — "Империю сильнейших ведьм". На курсах экстрасенс рассказывает ученикам о том, как использовать магию во благо себе, и преподаёт защиту от тёмных искусств. Сказочная колдунья даже владеет прелестной лавкой в подмосковной Ивантеевке, где продаётся разная магическая утварь для волшебников разных калибров.

Расследованием дела занимается Следственный комитет Московской области.