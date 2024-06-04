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4 июня, 15:24

Задержана участница "Битвы экстрасенсов" Алёна Полынь

Экстрасенса Алёну Полынь задержали по подозрению в мошенничестве

Алёна Полынь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_polyn

Алёна Полынь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_polyn

Полиция задержала известную колдунью, чернокнижницу, ведунью, ведьму и участницу "Битвы экстрасенсов" Алёну Полынь. Она подозревается в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг сомнительного содержания. Об этом пишет SHOT.

Сейчас в обители 43-летней ворожеи Елены Суликовой (это её настоящее имя) полиция проводит обыски.

Алёна Полынь говорит о себе как о потомственной ведьме. В 2015 году она создала свой личный ковен — "Империю сильнейших ведьм". На курсах экстрасенс рассказывает ученикам о том, как использовать магию во благо себе, и преподаёт защиту от тёмных искусств. Сказочная колдунья даже владеет прелестной лавкой в подмосковной Ивантеевке, где продаётся разная магическая утварь для волшебников разных калибров.

Расследованием дела занимается Следственный комитет Московской области.

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Экстрасенсы всегда обладают своими уникальными навыками, характеристиками и, конечно, жизненными путями. Кто-то, как Алёна Полынь, начинает обучать способных своим навыкам, а кто-то после "Битвы экстрасенсов" строит отношения с такими же чувствительными к магии личностями. Ранее Life.ru рассказал, как сложились судьбы пар, которые свёл известный телепроект.

Владимир Озеров
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