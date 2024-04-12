Голый экстрасенс жестоко убил кота, вышвырнув из окна 18-го этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала экстрасенса, который в неадекватном состоянии выбрасывал из окна своей квартиры разные предметы. В числе выброшенных в окно оказался кот, проживающий в его доме. В момент задержания мужчина был абсолютно голым. Об этом сообщает SHOT.

Полиция задержала петербуржца, выбросившего в окно кота. Видео © Telegram / SHOT

40-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Проскуряков, проживающий в ЖК "Светлый мир Жизнь" на Среднерогатской улице, приняв внушительное количество алкоголя и веществ, устроил в своей квартире погром. Он выбрасывал из окна 18-го этажа различную утварь, бытовую технику и кота, который разбился насмерть.

Полицейским позвонила его жена, которая, вернувшись домой к вечеру, побоялась подниматься в квартиру. Перед сотрудниками питерский экстрасенс предстал полностью голым. В таком виде его и пришлось отвезти в отдел, поскольку одеваться он отказывался наотрез.

Сергей Проскуряков последние десять лет твердит о наличии у себя сверхъестественных способностей. Он считает себя специалистом по белой магии, а среди своих навыков называет умение очищать пространство от негатива. По словам соседей, подобные алкогольные буйства Проскуряков устраивает нередко. Иногда его замечали бегающим по подъезду и издающим дикие вопли с ножом в руке. Его супруга собирается развестись с неадекватом и попросить его покинуть квартиру.