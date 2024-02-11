"В следующий раз прибью!": Живодёр с молотком едва не сломал хребет дворняге из-за лая В Красной Поляне мужчина ударил молотком собаку, отгонявшую шакалов 11 февраля, 15:07 Житель Красной Поляны ударил молотком бездомную собаку. Видео © VK / Александр Бельский

Житель Красной Поляны набросился с молотком на двух чипированных, стерилизованных и привитых бездомных собак, потому что они громко лаяли, отгоняя ночью шакалов. Момент нападения попал на камеры наблюдения.

Житель Красной Поляны ударил молотком бездомную собаку. Видео © VK / Александр Бельский

Инцидент произошёл на Ачишховской улице, 59/2. Мужчина выбежал с молотком из многоэтажки и ударил молотком одну из собак. Как рассказала телеканалу "360" волонтёр Елена Каширина, Белку и Стрелку подкинули в этот двор ещё в прошлом году. У собак в ушах бирки, свидетельствующие о том, что они не опасны. По ночам иногда они лаяли, так как к домам из заповедника подходят шакалы.

"Я услышала визг собаки, <…> мой пёс тоже дома подорвался, когда услышал визг. Я открываю окно — этот придурок идёт. <…> Когда я у него спросила: "Что вы творите?" Он говорит: "В следующий раз я вообще их прибью". Собачки, две девчонки, это два щеночка, стерильные, никому вреда не приносят, никаких жалоб", — поделилась зоозащитница.

Она подчеркнула, что обращение в полицию уже подано. Сейчас волонтёры пытаются разыскать Белку и Стрелку. После нападения мужчины они пропали. Судя по кадрам, удар мог прийтись одной из них по спине. Каширина полагает, что животные сильно испугались и спрятались. Сейчас неравнодушные жители этого двора надеются, что собаки живы и их удастся найти, чтобы помочь вылечить травму.

"Они две сестрёнки, с самого начала, ещё щеночками бегали, так они и вместе, скорее всего. <…> Спрятались. Дай бог, она жива. Не можем найти", — сказала зоозащитница.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина избил дворника-студента, собака которого якобы облаяла его и запачкала ему штанину. Прохожий набросился на молодого человека и нанёс ему удары по голове, а затем толкнул на землю. К делу подключилась полиция.

Авторы Татьяна Миссуми