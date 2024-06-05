Один из участников ПМЭФ рассказал, что объединяет Пашаева, мужа Блиновской и ведьму Полынь
Бизнесмен Ковалёв: Пашаев, Блиновский и ведьма Полынь сядут, и надолго
Лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв выступил с пламенной речью, пообещав тюремные сроки Эльману Пашаеву, Алексею Блиновскому и всем, кто, по его мнению, маскирует свои злодеяния мифической помощи фронту. Об этом он заявил корреспондентам Life.ru в кулуарах ПМЭФ. По слова бизнесмена, Эльман Пашаев 90% времени проводит в Москве, а 10% — "там, в съёмной квартире шикарной, по ресторанам с девушками ходит". Заслуги мужа "королевы марафонов" на полях СВО тоже вызывают у эксперта сомнения.
Бизнесмен Ковалёв уверен, что "Пашаев, Блиновский и Полынь сядут, и надолго". Видео © SHOT
"Для нас спецоперация — это святое. А эти мрази заплатили деньги и думают, что они теперь всё. Вот вам! Будете, твари, в тюрьме сидеть!" — обратился к ним Ковалёв.
Тюрьма, по мнению нашего собеседника, светит и известной ведьме Алёне Полынь. Ковалёв изучил ассортимент её магазина и пришёл в ужас: там нашлась статуэтка сатаны с огромным фаллосом и части краснокнижных животных, а в Сети — инфоцыганские курсы и призывы убивать священников. Ковалёв рассказал, что вместе с другими инициативными депутатами подал жалобу на Полынь.
Напомним, что некогда выступавший адвокатом актёра Михаила Ефремова Пашаев в начале мая был серьёзно ранен под Угледаром при атаке украинского БПЛА. Его срочно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что мужчина подставился под удар, защищая собой боевого товарища. В том же подразделении служит супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский. Последний отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свой бизнес от полного краха. Так он собирается реабилитироваться и попытаться повлиять на решение суда о переводе Елены Блиновской в СИЗО. Известно, что бизнесмен занимается сборкой беспилотников.
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