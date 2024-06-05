Один из участников ПМЭФ рассказал, что объединяет Пашаева, мужа Блиновской и ведьму Полынь

Лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв выступил с пламенной речью, пообещав тюремные сроки Эльману Пашаеву, Алексею Блиновскому и всем, кто, по его мнению, маскирует свои злодеяния мифической помощи фронту. Об этом он заявил корреспондентам Life.ru в кулуарах ПМЭФ. По слова бизнесмена, Эльман Пашаев 90% времени проводит в Москве, а 10% — "там, в съёмной квартире шикарной, по ресторанам с девушками ходит". Заслуги мужа "королевы марафонов" на полях СВО тоже вызывают у эксперта сомнения.

Бизнесмен Ковалёв уверен, что "Пашаев, Блиновский и Полынь сядут, и надолго". Видео © SHOT

"Для нас спецоперация — это святое. А эти мрази заплатили деньги и думают, что они теперь всё. Вот вам! Будете, твари, в тюрьме сидеть!" — обратился к ним Ковалёв.

Тюрьма, по мнению нашего собеседника, светит и известной ведьме Алёне Полынь. Ковалёв изучил ассортимент её магазина и пришёл в ужас: там нашлась статуэтка сатаны с огромным фаллосом и части краснокнижных животных, а в Сети — инфоцыганские курсы и призывы убивать священников. Ковалёв рассказал, что вместе с другими инициативными депутатами подал жалобу на Полынь.