Что натворила потомственная ведьма Полынь, задержанная спецслужбами в Подмосковье В Подмосковье проходят обыски в доме известного мага и участницы "Битвы экстрасенсов", называющей себя потомственной ведьмой, Елены Суликовой (Алёна Полынь). Она задержана по подозрению в экстремизме и мошенничестве. 4 июня, 18:14 Алёна Полынь задержана по подозрению в экстремизме и мошенничестве. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Алёна Полынь, © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Что известно про Полынь

Елена Суликова (Полынь) называет себя потомственной ведьмой. В 2015 году она основала "Империю сильнейших ведьм". На своём сайте колдунья предлагает магическую помощь в ведении бизнеса, а также в амурных делах. Но на ресурсе оговаривается, что никаких гарантий она дать не может. Также ведьма проводит онлайн-марафоны и занимается продажей собственных книг и атрибутов колдовства.

В 2019 году в СМИ публиковалась информация о проведении "Империей сильнейших ведьм" специального обряда с целью поддержки России. В том же году она подала в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова и требовала компенсацию в один рубль за оскорбления в её адрес.

Также Алёна Полынь открыла в подмосковной Ивантеевке "Международный университет магии и колдовства". В ноябре 2023 года по запросу депутата Госдумы Александра Толмачёва сотрудники прокуратуры провели проверку, в ходе которой было выявлено, что учреждение не соответствует своему названию. Поэтому Суликову обязали исключить слово "университет" из названия организации.

В чём обвиняется Полынь?

В СК отметили, что с 2020 по 2023 год задержанная Полынь вела торговлю запрещённой литературой.

Кроме того, по версии следствия, подозреваемая распространяла в социальных сетях ролики, оскорбляющие чувства верующих.

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Уточняется, что в доме у ведьмы следователи провели обыск, в ходе которого изъяли литературу и иные предметы, доказывающие её вину. По информации РИА "Новости", во время обыска ей стало плохо, ведьму увезли на скорой.

Какое наказание грозит экстрасенсу

Полынь подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части второй статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признаку пола, расы, религии и т.д.). Фото © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части второй статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признаку пола, расы, религии и т.д.), а также частью первой статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Санкции этих статей предусматривают наказание до шести лет и одного года лишения свободы соответственно.

Кроме того, магазин в Москве, принадлежащий ведьме, где реализовывалась "запрещёнка", закрыт.

Как зарабатывает Суликова-Полынь

Елену Суликову можно легко найти в ЕГРЮЛ. Сейчас она владелица фирмы "Аристократия", зарегистрированной в сентябре прошлого года. Основной профиль — торговля часами, но помимо этого, кажется, компания продаёт практически всё, кроме продукции тяжёлого машиностроения и недвижимости — в ОКВЭД зарегистрировано 75 видов деятельности.

Чуть меньше — около 40 видов — прописано в её ИП, которое существует с 2016 года. Похоже, именно в них под вывеской магазина "Империя сильнейших ведьм" "зашиты" все её магические услуги — продажа амулетов, оберегов, эзотерической литературы и даже деятельность в области художественного творчества.

Кроме того, Елена Суликова возглавляет несколько некоммерческих проектов — общественные организации и профессиональные сообщества. По бумагам они занимаются защитой прав матери и ребёнка, духовно-культурным просвещением, изучением религий и народных общин и исследованием наследия народов мира.

Судя по данным ЕГРЮЛ, основной бизнес Суликовой — её ИП. Фото © spark-interfax

Как живёт ведьма

Ведьма часто появлялась в подмосковной Ивантеевке, в добротной новостройке на улице Толмачёва. Здесь — в просторной квартире площадью 100 квадратов и рыночной стоимостью 15 миллионов рублей — "прописаны" её фирма "Аристократия" и ИП.

Ещё несколько квартир, где можно встретить семью участницы магических телешоу, находятся в Москве. В 3-м Волоколамском проезде в одной из неприметных панельных хрущёвок обнаруживаются 50 квадратов недвижимости стоимостью около 18 миллионов рублей. Правда, сейчас там чаще видят дочь ведуньи — Кристину.

Воспитанием ребёнка Полынь (тогда ещё просто Суликова) занималась, работая в магазине "Скорпион-ка". Там торговала спортивным оборудованием и спортивными товарами. В тот период она была обычным наёмным сотрудником. О своём бизнесе тогда не было и речи.

А вот повзрослевшая Кристина, похоже, пользуется уже всеми плодами магической деятельности матери. 22-летняя девушка катается по Москве на свежем Mercedes-Benz E-класса 200 и живёт в престижном ЖК "Хорошёвский" на 3-й Хорошёвской улице в квартире площадью 70 квадратных метров. Жильё той же площади, но без отделки, сейчас здесь можно приобрести за более чем 30 миллионов рублей.

Несмотря на юный возраст, девушка активно идёт по стопам матери. У неё есть своё ИП, торгующее самой разной продукцией (по ОКВЭД, правда, видов деятельности поменьше — лишь 16), а кроме него (по крайней мере раньше) вместе с матерью она была соучредителем нескольких общественных организаций.

Фото © VK / Алёна Полынь Вы верите в то, что Полынь — настоящая ведьма? 0 Нет, не верю, ведьм не существует Верю, я сам обращаюсь к гадалкам и ведьмам Пусть с этим разберутся следователи и инквизиция