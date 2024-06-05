Какие сюрпризы принесёт "неоднозначное" новолуние в Близнецах 6 июня

Совсем скоро, 6 июня 2024 года, Луна перейдёт в стадию обнуления. Произойдёт это событие в знаке зодиака Близнецы, который относится к стихии Воздуха, поэтому не всё так однозначно. Несмотря на то что новолуние — это шанс начать всё сначала, представителей некоторых знаков зодиака поджидают неприятные сюрпризы. Что представляет из себя новолуние в Близнецах и что 6 июня лучше не делать, чтобы не рисковать?

Новолуние 6 июня в знаке зодиака Близнецы — что это значит

Кармическое новолуние 6 июня поможет найти себя и решить старые проблемы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В астрологии знак зодиака Близнецы, в котором и случится новолуние 6 июня, считается очень неоднозначным. Как рассказывает астролог и ясновидящая Галина Янко, изменение фазы ночного светила именно в этом созвездии поможет людям увидеть некоторые ситуации и спорные моменты с иной точки зрения. Получается, что так новолуние поможет разобраться с давними проблемами, которые застоялись.

Однако при этом в жизни представителей каждого знака зодиака могут случиться сюрпризы, которых те ожидали меньше всего. А всё из-за конфликта энергетик: Луна — спокойная, а знак зодиака Близнецы отличается непостоянством и непоседливостью.

"В связи с этим во время происходящего новолуния мы будем тянуться к развитию и укреплению коммуникаций, получению полезных знаний, но не вся услышанная информация окажется выгодной и правдивой", — рассказывает эксперт.

Астролог советует во время новолуния 6 июня тщательно фильтровать услышанное, так как велик риск обмануться и повести себя как-то неправильно, попавшись на удочку "пустышек" и сплетен. Однако есть и положительные стороны. Например, из-за новолуния в Близнецах 6 июня люди проявят гибкость характера и сумеют подстроиться под новые реалии. Кто-то из носителей знаков зодиака даже сумеет найти силы выйти из зоны комфорта. Как добавляет ещё ясновидящая, некоторым для успеха достаточно отказаться от пассивной позиции и открыться возможностям, которые непременно появятся в этот день.

Что нельзя делать во время новолуния в Близнецах

Во время новолуния 6 июня не стоит слушать всех подряд, потому что знак зодиака Близнецы сделает этот день непредсказуемым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Belous, Vadim Sadovski

Как и всегда во время новолуния, перехода Луны в стадию, когда её практически не видно на ночном небе, есть ряд запретов. Эти действия лучше не совершать, потому как они могут не только испортить планы, но и пагубно отразиться на энергетике человека: В новолуние 6 июня не стоит проводить финансовые операции с большими суммами, потому что энергетика игривых Близнецов может спутать планы.

Во время обнуления Луны астрологи не рекомендуют кардинально меня имидж и облик. Из-за контраста энергетик результат может получиться неудовлетворительным.

Лучше не изматывать себя физическими упражнениями или упорной умственной деятельностью — велик риск ошибиться.

Что можно делать в новолуние 6 июня 2024 года

Новолуние в знаке зодиака Близнецы: что нужно сделать 6 июня, чтобы стать счастливее и успешнее? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NNW Creations

Астролог и ясновидящая рассказывает "Вечерней Москве" и о положительных сторонах предстоящего новолуния в Близнецах. Есть несколько моментов, которые позволят людям всех знаков зодиака почувствовать себя лучше и подправить положение текущих дел.