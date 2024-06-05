Алёна Полынь незадолго до задержания судилась с поставщиком оберегов
Ведьма Полынь подавала иск на 420 тысяч рублей против бизнесмена Кульбашного
Алёна Полынь (Елена Суликова). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_polyn
Участница "Битвы экстрасенсов", ворожея, ведьма, волшебница, учитель магии и лидер оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Алёна Полынь (Елена Суликова) за пару недель до своего задержания подала судебный иск на бизнесмена Алексея Кульбашного, который продаёт сувенирную продукцию. Об этом сказано в тексте определения Арбитражного суда Москвы.
"20 мая 2024 года Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления индивидуального предпринимателя Суликовой Елены Сергеевны к индивидуальному предпринимателю Кульбашному Алексею Владимировичу о взыскании 420 тыс. 816,28 руб., определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу", — говорится в документе.
При этом неизвестно, что именно расстроило потомственную ведьму в сувенирах Алексея Кульбашного. В едином реестре индивидуальных предпринимателей сказано, что он ведёт торговлю сувенирной продукцией и различными изделиями народных художественных промыслов.
В свою очередь, колдунья Полынь владеет лавкой магических товаров "Чудеса-кудеса" в Подмосковье, ассортимент которой поистине огромен. Там она продаёт разные милые безделушки вроде мадам Мандрагоры, амулета-отражателя зла и колдовского гримуара. Самым дорогим товаром на сайте является кукла, которая называется "Магический помощник Новорождённый Чёрт", за неё чародейка просит 66 тысяч рублей, и да, это младенец. В описании сказано, что духа помощника в него подселила сама Полынь на чёртовом перекрёстке.
Досадно, что предсказательница не сумела предвидеть сотрудников СК у своей двери. Накануне стало известно о её задержании по подозрению в экстремизме и мошенничестве. По данным Следственного комитета России, вещунья также вела торговлю запрещённой литературой и распространяла в соцсетях ролики, оскорбляющие чувства верующих.