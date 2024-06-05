Алёна Полынь незадолго до задержания судилась с поставщиком оберегов

Участница "Битвы экстрасенсов", ворожея, ведьма, волшебница, учитель магии и лидер оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Алёна Полынь (Елена Суликова) за пару недель до своего задержания подала судебный иск на бизнесмена Алексея Кульбашного, который продаёт сувенирную продукцию. Об этом сказано в тексте определения Арбитражного суда Москвы.

"20 мая 2024 года Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления индивидуального предпринимателя Суликовой Елены Сергеевны к индивидуальному предпринимателю Кульбашному Алексею Владимировичу о взыскании 420 тыс. 816,28 руб., определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу", — говорится в документе.

При этом неизвестно, что именно расстроило потомственную ведьму в сувенирах Алексея Кульбашного. В едином реестре индивидуальных предпринимателей сказано, что он ведёт торговлю сувенирной продукцией и различными изделиями народных художественных промыслов.