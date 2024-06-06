10 фото, идеально описывающих, как это сложно — быть отцом

"Незапланированные домашние роды!" — wtharmon25.

Фото © Reddit / wtharmon25

"Позволил своему шестилетнему ребёнку выбрать шторку для душа", — Enough-Ad3818.

Фото © Reddit / Enough-Ad3818

"Эй, папы! Я пошёл учиться вместе с сыном, и мы оба только что получили дипломы инженеров!" — mkrjoe.

Фото © Reddit / mkrjoe

"Сегодня мой последний рабочий день на нефтяных месторождениях вдали от дома. Каждый день я носил с собой носок дочери, чтобы помнить, ради чего жертвую временем вдали от неё", — havik09.

Фото © Reddit / havik09

"Наша принцесса выписывается завтра! Она прошла первый курс химиотерапии во вторник и справилась на отлично. А вчера узнали, что анализ спинномозговой жидкости не показал признаков рака", — WantedDadorAlive.

Фото © Reddit / WantedDadorAlive

"Мне кажется, это лучшее фото, что у меня получалось. Моему сынишке три с половиной года, а дочке пять недель", — R4TTIUS.

Фото © Reddit / R4TTIUS

"После двух лет в роли приёмного родителя я теперь полноценно законный папа", — crxdc0113.

Фото © Reddit / crxdc0113

"Спасибо моим часам. Передам ей, что здесь слишком шумно", — Parelius.

"Громкая окружающая среда. Уровень звука достиг 90 децибел. Около 30 минут на этом уровне могут вызвать временную потерю слуха". Фото © Reddit / Parelius

"Первый визит сына к стоматологу, а выглядит так, будто готов выпустить рэп-альбом", — jollyreaper2112.

Фото © Reddit / jollyreaper2112

"Просто обязан похвастаться, потому что так чертовски горжусь ею!" — gorillagargoyle.