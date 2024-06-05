10 жизненных фото, которые поймут только родители подростков

"Родители полностью поддерживали мою подростковую "готическую" фазу, но при условии, что смогут делать фото, чтобы посмеяться над ними, когда я стану старше", — josiemarcellino.

Фото © Reddit / josiemarcellino

"Смотрите-ка, они теперь манекенов-подростков делают!" — v78.

Фото © Reddit / v78

"Я только что переехал к своей девушке и её трём дочерям-подросткам. Давно у них в доме мужчины не было, видимо", — YourNameIsIrrelevant.

Фото © Reddit / YourNameIsIrrelevant

"Мой долговязый сын, которому 16 лет, уже ростом 190 см. Вот так он читает (он также ест в такой позе, если мы не кричим на него). Это вообще нормально?" — Knox11.

Фото © Reddit / Knox11

"Я только что запеленала своего семнадцатилетнего сына ростом 190 см. Он завидовал сестрёнке, которой всего три дня", — BertJPDXBKLN.

Фото © Reddit / BertJPDXBKLN

"Мой 13-летний племянник превращается в 70-летнего азиата, когда падает со скейтборда", — RachelFank.

Фото © Reddit / RachelFank

"Похоже, пришло время провести "тот самый разговор" с нашим 9-летним сыном", — ibrihop.

Фото © Reddit / ibrihop

"Моя 14-летняя дочь украсила робот-пылесос, пока меня не было", — CoCoLoCo16.

Фото © Reddit / CoCoLoCo16

"Когда я спросил свою 14-летнюю дочь, что она хочет написать на своём праздничном торте... вот что у нас получилось: "Просто напишите что-нибудь, мне пофиг", — lakesharkyshake.

Фото © Reddit / lakesharkyshake

"Жена попросила нашего подростка помочь расставить столы в классе. Тут же пожалела", — Fed_Dawn.