10 жизненных фото, которые поймут только родители подростков
Да, конечно, быть подростком совсем не просто. Но вы когда-нибудь пробовали быть родителем этих самых пубертатных монстров?! Life.ru собрал 10 постов от бедолаг-родителей, которым приходится несладко. И, глядя на эти фотографии, сразу понимаешь почему.
"Родители полностью поддерживали мою подростковую "готическую" фазу, но при условии, что смогут делать фото, чтобы посмеяться над ними, когда я стану старше", — josiemarcellino.
Фото © Reddit / josiemarcellino
"Смотрите-ка, они теперь манекенов-подростков делают!" — v78.
Фото © Reddit / v78
"Я только что переехал к своей девушке и её трём дочерям-подросткам. Давно у них в доме мужчины не было, видимо", — YourNameIsIrrelevant.
Фото © Reddit / YourNameIsIrrelevant
"Мой долговязый сын, которому 16 лет, уже ростом 190 см. Вот так он читает (он также ест в такой позе, если мы не кричим на него). Это вообще нормально?" — Knox11.
Фото © Reddit / Knox11
"Я только что запеленала своего семнадцатилетнего сына ростом 190 см. Он завидовал сестрёнке, которой всего три дня", — BertJPDXBKLN.
Фото © Reddit / BertJPDXBKLN
"Мой 13-летний племянник превращается в 70-летнего азиата, когда падает со скейтборда", — RachelFank.
Фото © Reddit / RachelFank
"Похоже, пришло время провести "тот самый разговор" с нашим 9-летним сыном", — ibrihop.
Фото © Reddit / ibrihop
"Моя 14-летняя дочь украсила робот-пылесос, пока меня не было", — CoCoLoCo16.
Фото © Reddit / CoCoLoCo16
"Когда я спросил свою 14-летнюю дочь, что она хочет написать на своём праздничном торте... вот что у нас получилось: "Просто напишите что-нибудь, мне пофиг", — lakesharkyshake.
Фото © Reddit / lakesharkyshake
"Жена попросила нашего подростка помочь расставить столы в классе. Тут же пожалела", — Fed_Dawn.
Фото © Reddit / Fed_Dawn
Reddit / BertJPDXBKLN, Knox11