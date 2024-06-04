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Регион
4 июня, 20:35

Звезда из "Остаться в живых" и "Человека-муравья" решила оставить Голливуд

Актриса Эванджелин Лилли заявила, что берёт перерыв в карьере

Эванджелин Лилли. Обложка © X / Evangeline Lilly

Эванджелин Лилли. Обложка © X / Evangeline Lilly

Актриса Эванджелин Лилли удивила поклонников загадочным сообщением в соцсетях. Звезда сериала "Остаться в живых" в 44 года заявила, что завершает актёрскую карьеру, отказываясь от богатства и славы ради "дхармы".

"Отход от того, что кажется очевидным выбором (богатство и слава), может вызывать страх, но шаг в свою дхарму заменяет страх удовлетворением. Возможно, однажды я вернусь в Голливуд", — написала Лилли в соцсетях.

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На счету Лилли роли в более чем 20 фильмах. В частности, она играла супергероиню в трилогии "Человек муравей", а также Тауриэль в "Хоббите". В 2007 году актрису номинировали на "Золотой глобус" за роль Кейт из сериала "Остаться в живых".

Ранее актриса Эмма Хеминг показала в соцсети, как сейчас выглядит её супруг — звезда Голливуда Брюс Уиллис, страдающий тяжёлой формой деменции. На фото 69-летний актёр сидит на лужайке и радуется мыльным пузырям.

Анатолий Симоненко
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