Звезда из "Остаться в живых" и "Человека-муравья" решила оставить Голливуд

Актриса Эванджелин Лилли удивила поклонников загадочным сообщением в соцсетях. Звезда сериала "Остаться в живых" в 44 года заявила, что завершает актёрскую карьеру, отказываясь от богатства и славы ради "дхармы".

"Отход от того, что кажется очевидным выбором (богатство и слава), может вызывать страх, но шаг в свою дхарму заменяет страх удовлетворением. Возможно, однажды я вернусь в Голливуд", — написала Лилли в соцсетях.

На счету Лилли роли в более чем 20 фильмах. В частности, она играла супергероиню в трилогии "Человек муравей", а также Тауриэль в "Хоббите". В 2007 году актрису номинировали на "Золотой глобус" за роль Кейт из сериала "Остаться в живых".