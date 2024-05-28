Фото погибающего от деменции Брюса Уиллиса потрясло поклонников Жена исхудавшего и страдающего деменцией Брюса Уиллиса показала его новое фото 28 мая, 16:03 26963 26963 Брюс Уиллис с женой. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brucewillisbw

Актриса Эмма Хеминг показала в соцсети, как сейчас выглядит её супруг — звезда Голливуда Брюс Уиллис, страдающий тяжёлой формой деменции. На фото 69-летний актёр сидит на лужайке и радуется мыльным пузырям.

45-летняя Хеминг на кадрах находится рядом с мужем, нежно положив руку на его плечо. При этом пользователи забеспокоились, что их кумир стал выглядеть значительно хуже. Он сильно похудел, осунулся и кажется уставшим. Однако Хеминг не раз говорила, что Уиллис сохранил позитивный взгляд на жизнь, несмотря на проблемы со здоровьем.

Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, актёр завершил карьеру и практически перестал появляться на публике. Сейчас болезнь прогрессирует. Артист с трудом узнаёт бывшую супругу Деми Мур, а также не может писать и говорить. Нынешняя жена актёра Эмма Хеминг утверждает, что Уиллис всё равно продолжает радоваться жизни.

Авторы Татьяна Миссуми