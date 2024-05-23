Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры, трек уже в разработке

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что собирается поступать в университет после окончания школы, а также поведала всем о начале музыкальной карьеры. Спортсменка появилась на музыкальной премии телеканала RU.TV в компании Алексея Янгера — 21-летнего блогера-миллионника.

"Да, у меня последний звонок. Сейчас экзамены будут, потом в университет пойду, всё как у людей. Но на кого учиться — пока думаю", — ответила фигуристка в интервью kp.ru.

По словам спутника Валиевой на премии, у них готовится "кое-что очень классное, совместное" и они очень часто проводят время вместе. Спортсменка призналась, что её будущий трек уже в разработке.