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Регион
23 мая, 20:54

Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры, трек уже в разработке

Фигуристка Камила Валиева и блогер Лёша Янгер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Фигуристка Камила Валиева и блогер Лёша Янгер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что собирается поступать в университет после окончания школы, а также поведала всем о начале музыкальной карьеры. Спортсменка появилась на музыкальной премии телеканала RU.TV в компании Алексея Янгера — 21-летнего блогера-миллионника.

"Да, у меня последний звонок. Сейчас экзамены будут, потом в университет пойду, всё как у людей. Но на кого учиться — пока думаю", — ответила фигуристка в интервью kp.ru.

По словам спутника Валиевой на премии, у них готовится "кое-что очень классное, совместное" и они очень часто проводят время вместе. Спортсменка призналась, что её будущий трек уже в разработке.

"Выпускница!": Камила Валиева обрадовала фанатов роликом с последнего звонка в школе
"Выпускница!": Камила Валиева обрадовала фанатов роликом с последнего звонка в школе

А в апреле Камила Валиева отметила своё совершеннолетие. Дисквалифицированная на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил фигуристка разместила пост в честь дня рождения. В честь окончания школы она показала, как её класс отпустил в небо ярко-красные воздушные шары, символизирующие начало нового периода в жизни.

Евгения Мосс
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