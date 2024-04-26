Фигуристка Камила Валиева опубликовала видео в честь своего 18-летия
Дисквалифицированная на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева разместила в телеграм-канале пост в честь дня рождения. В пятницу, 26 апреля, ей исполнилось 18 лет.
Фигуристка Камила Валиева опубликовала видео в честь 18-летия. Видео © Telegram / Kamila Valieva
"18", — написала ученица тренера Этери Тутберидзе и прикрепила снятое в машине короткое селфи-видео, на котором она предстала в белой футболке с локонами.
Как сообщал Life.ru, из-за обвинений в употреблении допинга Спортивный арбитражный суд 29 января решил отстранить Валиеву от соревнований и аннулировать золотую медаль, которую она завоевала на Олимпийских играх в Пекине. 7 марта стало известно, что российский Минспорт исключил фигуристку из состава сборной РФ. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не имеет ни малейшего представления о том, как в организм её подопечной мог попасть допинг.
Telegram / Kamila Valieva