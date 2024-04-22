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22 апреля, 20:30

WADA объяснило разницу между допингом у китайских пловцов и у Камилы Валиевой

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему 23 китайских пловцов не наказали за обнаружение триметазидина в организме перед ОИ-2020 в Токио, а российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранили от выступлений. На то есть две причины, заявил он журналистам.

"Что касается концентрации в деле Камилы Валиевой, и я полагаю, что это общеизвестно, это указано в решении, то она составляла 2,1 нанограмма на миллилитр. Подавляющее большинство концентраций в этом деле было значительно ниже", — отметил Венцель.

Однако принципиальный момент не в этом, подчеркнул юрисконсульт. Неоднократное тестирование китайских атлетов исключает сценарий с фармакологической дозировкой триметазидина за некоторое время до взятия проб. В случае с россиянкой же в пользу этого утверждения нет свидетельств.

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Напомним, что Валиеву лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года 29 января. На следующий день Международный союз конькобежцев ещё и присудил российской сборной третье место в командном турнире, учитывая потерю одной медали. В Кремле уверены, что эти решения носят политизированный характер.

Илья Пушкарев
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