WADA объяснило разницу между допингом у китайских пловцов и у Камилы Валиевой

Юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему 23 китайских пловцов не наказали за обнаружение триметазидина в организме перед ОИ-2020 в Токио, а российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранили от выступлений. На то есть две причины, заявил он журналистам.

"Что касается концентрации в деле Камилы Валиевой, и я полагаю, что это общеизвестно, это указано в решении, то она составляла 2,1 нанограмма на миллилитр. Подавляющее большинство концентраций в этом деле было значительно ниже", — отметил Венцель.