WADA объяснило разницу между допингом у китайских пловцов и у Камилы Валиевой
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS
Юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему 23 китайских пловцов не наказали за обнаружение триметазидина в организме перед ОИ-2020 в Токио, а российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранили от выступлений. На то есть две причины, заявил он журналистам.
"Что касается концентрации в деле Камилы Валиевой, и я полагаю, что это общеизвестно, это указано в решении, то она составляла 2,1 нанограмма на миллилитр. Подавляющее большинство концентраций в этом деле было значительно ниже", — отметил Венцель.
Однако принципиальный момент не в этом, подчеркнул юрисконсульт. Неоднократное тестирование китайских атлетов исключает сценарий с фармакологической дозировкой триметазидина за некоторое время до взятия проб. В случае с россиянкой же в пользу этого утверждения нет свидетельств.
Напомним, что Валиеву лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года 29 января. На следующий день Международный союз конькобежцев ещё и присудил российской сборной третье место в командном турнире, учитывая потерю одной медали. В Кремле уверены, что эти решения носят политизированный характер.