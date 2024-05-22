"Выпускница!": Камила Валиева обрадовала фанатов роликом с последнего звонка в школе Фигуристка Камила Валиева окончила школу и показала свой последний звонок 22 мая, 15:04 Камила Валиева. Обложка © Telegram / Kamila Valieva

Фигуристка Камила Валиева показала свой последний звонок в школе, в этом году она окончила 11-й класс. 18-летняя спортсменка разместила в своём телеграм-канале кадры с мероприятия.

Камила Валиева показала свой последний звонок. Видео © Telegram / Kamila Valieva

Фигуристка с гордостью назвала себя выпускницей и показала, как её класс отпустил в небо ярко-красные воздушные шары, символизирующие начало нового жизненного отрезка.

Напомним, в апреле Камила Валиева отметила своё совершеннолетие. Дисквалифицированная на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил фигуристка разместила пост в честь дня рождения.

Авторы Татьяна Миссуми