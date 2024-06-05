"Ничего не было": Купитман из "Интернов" уверен, что его погром на парковке никто не заметил
Актёр Вадим Демчог назвал ерундой инцидент на парковке в Москве
Актёр Вадим Демчог, который устроил погром на московской парковке, назвал случившееся ерундой. Об этом он заявил журналисту SHOT.
Актёр Вадим Демчог назвал ерундой инцидент на парковке в Москве. Видео © SHOT
"Перестаньте из ерунды делать... Ничего не было", — сказал исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов".
Напомним, сегодня утром актёр пошёл на таран на парковке в Москве. А всё потому, что артист хотел попасть на огороженную территорию, но на его пути встали охранник со списками и железные заграждения. Он настаивал, что заплатил 800 рублей, поэтому может бросить машину в любом месте.
ТАСС / Смертин Павел