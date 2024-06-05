"Ничего не было": Купитман из "Интернов" уверен, что его погром на парковке никто не заметил

"Перестаньте из ерунды делать... Ничего не было", — сказал исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов".

Напомним, сегодня утром актёр пошёл на таран на парковке в Москве. А всё потому, что артист хотел попасть на огороженную территорию, но на его пути встали охранник со списками и железные заграждения. Он настаивал, что заплатил 800 рублей, поэтому может бросить машину в любом месте.