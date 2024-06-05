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5 июня, 17:11

"Ничего не было": Купитман из "Интернов" уверен, что его погром на парковке никто не заметил

Актёр Вадим Демчог назвал ерундой инцидент на парковке в Москве

Актёр Вадим Демчог, который устроил погром на московской парковке, назвал случившееся ерундой. Об этом он заявил журналисту SHOT.

Актёр Вадим Демчог назвал ерундой инцидент на парковке в Москве. Видео © SHOT

"Перестаньте из ерунды делать... Ничего не было", — сказал исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов".

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Напомним, сегодня утром актёр пошёл на таран на парковке в Москве. А всё потому, что артист хотел попасть на огороженную территорию, но на его пути встали охранник со списками и железные заграждения. Он настаивал, что заплатил 800 рублей, поэтому может бросить машину в любом месте.

Обложка ©

ТАСС / Смертин Павел

Александра Мышляева
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