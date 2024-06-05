Купитман из "Интернов" устроил бунт на автопарковке в Москве
Актёр Вадим Демчог протаранил ограждения парковки в Москве
Актёр Вадим Демчог. Фото ИТАР-ТАСС / Павел Смертин
Актёр Вадим Демчог устроил автомобильный бунт и протаранил ограждения парковки в Москве.
Актёр Вадим Демчог протаранил ограждения парковки в Москве. Видео © SHOT
Как пишет SHOT, исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов" сегодня утром приехал на площадку на Варшавском шоссе и хотел попасть на специальную парковку, но на его пути встали охранник со списками и железные заграждения. Артист настаивал, что заплатил 800 рублей, а потому может парковаться там, где захочет.
Несколько попыток тарана успеха не принесли, и Демчогу пришлось искать другое место для своего "мицубиси".
А ранее в Петербурге машина сбила актёра из "Улиц разбитых фонарей". Александр Майоров пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода, и водитель не успел затормозить. Пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии.