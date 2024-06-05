Купитман из "Интернов" устроил бунт на автопарковке в Москве

Как пишет SHOT, исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов" сегодня утром приехал на площадку на Варшавском шоссе и хотел попасть на специальную парковку, но на его пути встали охранник со списками и железные заграждения. Артист настаивал, что заплатил 800 рублей, а потому может парковаться там, где захочет.