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5 июня, 09:52

Купитман из "Интернов" устроил бунт на автопарковке в Москве

Актёр Вадим Демчог протаранил ограждения парковки в Москве

Актёр Вадим Демчог. Фото ИТАР-ТАСС / Павел Смертин

Актёр Вадим Демчог. Фото ИТАР-ТАСС / Павел Смертин

Актёр Вадим Демчог устроил автомобильный бунт и протаранил ограждения парковки в Москве.

Актёр Вадим Демчог протаранил ограждения парковки в Москве. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов" сегодня утром приехал на площадку на Варшавском шоссе и хотел попасть на специальную парковку, но на его пути встали охранник со списками и железные заграждения. Артист настаивал, что заплатил 800 рублей, а потому может парковаться там, где захочет.

Несколько попыток тарана успеха не принесли, и Демчогу пришлось искать другое место для своего "мицубиси".

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А ранее в Петербурге машина сбила актёра из "Улиц разбитых фонарей". Александр Майоров пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода, и водитель не успел затормозить. Пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Александра Вишнякова
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