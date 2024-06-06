Всего час, чтобы спасти жизнь: 10 признаков, что у вас солнечный удар Началось жаркое лето. На небосвод каждый день выходит опасное солнце, значит, нужно носить головной убор и стараться как можно больше времени проводить в тени. Если не соблюдать меры предосторожности, можно легко получить тепловой удар. Как понять, что вы перегрелись? 6 июня, 13:00 Опасные симптомы, игнорирование которых может стоить жизни: всё про солнечный удар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Солнечным ударом называют явление, когда организм "перенасыщается теплом" под воздействием солнечных лучей. То есть температура тела повышается выше тех показателей, при которых организм может охлаждаться самостоятельно. Когда это происходит, системы потоотделения и кровообращения начинают функционировать намного хуже. Сосуды у человека расширяются, а в голове начинает "застаиваться кровь".

У человека, получившего солнечный удар, возникнут неприятные симптомы, повысится температура тела (часто до 39 градусов). Если не обратиться за помощью вовремя, может остановиться сердце и наступить смерть.

По каким признакам получится вовремя обнаружить солнечный удар и спасти себе жизнь?

1. Общая слабость

При солнечном ударе возникает сильная общая слабость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Главный симптом солнечного удара — появление общей слабости. Человек чувствует себя плохо, ему не хочется вставать с кровати и выполнять базовые задачи. На это нет ни желания, ни сил.

2. Головная боль

Другой признак солнечного удара — "перебои в работе мозга". У человека появляется головная боль, могут путаться мысли, заплетаться язык. Он не в силах прийти в себя на протяжении целого дня.

3. Постоянная тошнота

Один из главных признаков солнечного удара — тошнота и рвота, которые не проходят даже после нескольких походов к унитазу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

При солнечном ударе возникает и другой неприятный симптом — тошнота. Человека будет рвать целый день, пока недуг полностью не пройдёт. Иногда болезнь сопровождается нежеланием есть.

4. Очень высокий пульс

Другой признак солнечного удара — участившийся пульс. Нормальным значением считается показатель от 80 до 100 ударов в минуту. Если пульс на протяжении целого дня выше этой отметки и не падает, даже когда вы стоите на месте, это может указывать на наличие солнечного удара.

5. Учащённое дыхание

Ещё один симптом солнечного удара — слишком частое дыхание. Если вы делаете вдохи и выдохи так, будто пробежали стометровку за 15 секунд, — это красный флаг. Скорее всего, слишком много времени провели на солнце.

6. Расширенные зрачки

При солнечном ударе у человека зрачки расширяются так, будто бы он употребил запрещённое вещество. Фото © Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

При солнечном ударе у человека могут расширяться зрачки. Они не приходят в обычное состояние ни на одну минуту, что бы он ни делал. Причём симптом может оставаться у заболевшего до полного выздоровления.

7. Сильнейший упадок сил, сопровождающийся болью в мышцах

При средней степени солнечного удара наступает полный упадок сил. Заболевшему не просто не хочется ничего делать, а очень больно двигаться. Мышцы сводит, и они болят.

8. Нарушение координации движений

Признак солнечного удара средней степени — нарушение координации движений. Заболевший может начать шататься и падать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Другим признаком солнечного удара средней степени является нарушение координации движения. Когда человек поражён этим явлением, он шатается во время ходьбы и не может передвигаться ровно. Иногда даже может падать в обморок.

9. Кровотечение из носа

При солнечном ударе у заболевшего может идти кровь из носа. Симптом может проявляться несколько раз за день. Причём иногда остановить поток выделений довольно сложно.

10. Симптомы тяжёлой формы солнечного удара

Если обнаружили симптомы солнечного удара тяжёлой степени, то как можно скорее бегите в больницу. Иначе есть очень высокий риск впасть в кому или погибнуть. Фото © Freepik

Самый опасный вид солнечного удара — его тяжёлая форма. Обнаружить её можно по цвету кожи. Как правило, перегревшийся на солнце человек становится очень бледным. При тяжёлом солнечном ударе у заболевшего может помутиться рассудок, возможно впадение в кому. Иногда происходят судороги, не получается сдерживать процесс мочеиспускания, дефекации.

Другие симптомы тяжёлой формы солнечного удара — бредовые состояния, возникновение галлюцинаций. Также температура тела может повышаться до 41–42 градусов. Вероятность летального исхода при тяжёлой форме 20–30%.

При возникновении одного или нескольких симптомов любой формы солнечного удара рекомендуется срочно обращаться в поликлинику или вызывать скорую. Самолечением дома лучше не заниматься, поскольку есть вероятность обострить болезнь.

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Авторы Никита Фартов