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6 июня, 14:00

Квиз: Отличи стихи Пушкина от строчек из русского рэпа!

Можете ли вы отличить классическую элегантность поэзии Пушкина от молодёжной энергии русской рэп-лирики? Этот квиз отправит вас в путешествие во времени, соединяя прошлое с настоящим. Представитель литературной классики против российских рэперов!

Именно 6 июня в России отмечают день рождения великого писателя и поэта А.С. Пушкина. Он, будучи отцом русской литературы, создал произведения, которые выдержали испытание временем. Но сегодня на передний план также выходят острые и впечатляющие тексты отечественных рэперов. Сможете ли вы отличить одно от другого? Откройте для себя удивительные связи между двумя очень разными формами самовыражения!

Не важно, склоняетесь ли вы к современной музыке или цените классические корни, всё это формирует русскую культуру. Продолжайте изучать наше наследие в виде бессмертной классики, Life.ru рассказал подробнее о празднике 6 июня.

Тест: "Музга, зубарь, бучило". Сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?
Тест: "Музга, зубарь, бучило". Сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?
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Shutterstock / FOTODOM / HUANG Zheng, © Wikipedia, © Kinopoisk.ru, © VK / Элван L'ONE / Леван

Александра Иванова
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