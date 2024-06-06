Квиз: Отличи стихи Пушкина от строчек из русского рэпа!

Именно 6 июня в России отмечают день рождения великого писателя и поэта А.С. Пушкина. Он, будучи отцом русской литературы, создал произведения, которые выдержали испытание временем. Но сегодня на передний план также выходят острые и впечатляющие тексты отечественных рэперов. Сможете ли вы отличить одно от другого? Откройте для себя удивительные связи между двумя очень разными формами самовыражения!