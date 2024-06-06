"Такого в Красную книгу": Вся правда о Чернышёве — последней любви Заворотнюк
Муж скончавшейся Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышёв, оставался с женой до последнего дня её жизни. Life.ru рассказывает, кем на самом деле был спортсмен, чего он добился в жизни и как познакомился с артисткой.
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк — героический мужчина. Он не бросал возлюбленную, умершую 30 мая от рака мозга, до конца её жизни. Помогал бороться с неизлечимым недугом и искал способы справиться с ним.
Кто такой фигурист Пётр Чернышёв?
Российский фигурист Пётр Чернышёв родился в семье инженеров, но его дед талантливо управлялся с коньками. Фото © ТАСС / Игорь Уткин
Будущий российский фигурист, появившийся на свет 6 февраля 1971 года, — уроженец Санкт-Петербурга. Его родители, Андрей Петрович и Любовь Васильевна, работали инженерами. Дед Петра, кстати, тоже был талантливым фигуристом — четыре раза становился чемпионом СССР по этому виду спорта в конце 1930-х годов. Отец пытался заниматься коньками, но особых достижений у него не было, поэтому выбрал обычную профессию.
Петра Чернышёва с раннего возраста отдали на фигурное катание. Первые достижения в спорте появились у него уже в девять лет, то есть в 1980 году. С тех самых пор он часто ездил на спортивные сборы в другие города.
Как развивалась спортивная карьера Петра Чернышёва
Спортивная карьера Петра Чернышёва стремительно развивалась уже с девяти лет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
На первых порах Пётр Чернышёв выступал в мужском одиночном катании. Он быстро начал добиваться успехов в спорте. Выигрывал чемпионаты тогда ещё Ленинграда. В 1980-х юного фигуриста отправляли даже на всесоветские соревнования. После развала СССР он участвовал в чемпионатах России. Однако затем Чернышёв серьёзно травмировал голеностоп. Пока восстанавливался, растерял все навыки. Чтобы не бросать профессию, он пошёл в танцы на льду, где тоже добился выдающихся успехов.
В начале 1990-х Чернышёв выступал в паре с партнёршей Ольгой Першанковой. С ней он стал чемпионом России. Через некоторое время фигурист поменял партнёршу на Марию Аниканову. Но дуэт просуществовал недолго, и через некоторое время в начале 1990-х российский фигурист переехал в Соединённые Штаты.
Затем российский фигурист Пётр Чернышёв начал выступать за США с Софией Елиазовой. Но до 1996 года им не удалось добиться успехов, поэтому в конечном итоге спортивная пара распалась.
Затем он начал выступать с другой американской партнёршей — Наоми Ланг. Видимо, девушка была намного опытнее, чем София Елиазова, поэтому в 1998 году дуэт получил бронзовые медали на национальном первенстве. С тех пор карьера фигуриста пошла в гору. Каждый год Чернышёв становился чемпионом Соединённых Штатов в этом виде спорта.
В 2001 году фигурист Чернышёв оформил гражданство США. Благодаря этому, он уже мог представлять Соединённые Штаты на мировых соревнованиях.
Достижения Петра Чернышёва
Какие достижения есть у Петра Чернышёва? Он несколько раз был чемпионом США по фигурному катанию и завоёвывал призовые места на Олимпийских играх. Фото © Getty Images / Robert Laberge
- Пётр Чернышев пять раз становился чемпионом США по фигурному катанию — с 1999-го по 2003 год;
- Два раза побеждал в чемпионате Четырёх континентов — в 2000 и 2002 году;
- Становился бронзовым призёром американского чемпионата;
- Был серебряным призёром Олимпийских игр в 2002 году;
- Дважды был бронзовым призёром чемпионата Четырёх континентов.
Как Чернышёв познакомился с Анастасией Заворотнюк
История знакомства Петра Чернышёва с Анастасией Заворотнюк захватывающая. Он был участником шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон", а женщина — его ведущей. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Фигурист Пётр Чернышёв участвовал в известном проекте "Танцы на льду. Бархатный сезон", выходившем на экранах с августа 2006 года. Он победил в нём вместе с фигуристкой Юлией Ковальчук. Заворотнюк была ведущей. Чернышёв познакомился с ней на съёмках. Пара сблизилась и начала встречаться.
На ТВ выпустили документальный фильм "Памяти Анастасии Заворотнюк", в котором вставлены кадры из прошлых интервью артистки. Звезда на них рассказывала, что познакомилась с Чернышёвым во время "Ледникового периода". Он вернулся в РФ из Соединённых Штатов на съёмки передачи. В США у российского фигуриста осталась девушка.
Поначалу, когда "Ледниковый период" только начали снимать, Чернышёв постоянно ездил в Соединённые Штаты к любимой. Однако через время просто рабочие отношения с Анастасией Заворотнюк превратились в более близкие. Затем фигурист позвал актрису к себе на день рождения и сказал, что готов бросить американку и остаться в РФ.
В 2008 году фигурист Пётр Чернышёв взял Заворотнюк в жёны. В 2018 году у них появилась дочка Мила. При этом у Анастасии уже было двое детей от предыдущего брака с Дмитрием Стрюковым — дочка по имени Аня и сын Майкл.
Однако уже в 2019 году артистке поставили страшный диагноз — рак мозга (глиобластому). Вплоть до середины 2024-го Заворотнюк боролась с недугом, но всё же умерла 30 мая 2024 года. На момент смерти ей было 53 года. Всё это время Пётр оставался рядом с больной супругой и помогал ей, поддерживал. Некоторых такое отношение к медленно умирающей любимой искренне восхитило.
Например, певицу Ольгу Орлову. Она предложила занести мужчину в Красную книгу: "Он какой-то невероятный и должен быть занесён в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Всё что можно, да и что нельзя, он сделал".
Российскую звезду Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июля на Троекуровском кладбище в Москве. На траурное мероприятие пришла пятилетняя дочь звезды, Мила. Также стало известно, что за наследство Заворотнюк может начаться нехилая война между близкими артистки. Ранее Life.ru писал, что претендентов на имущество целых пять.
ТАСС / Алексей Павлишак