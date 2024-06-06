"Такого в Красную книгу": Вся правда о Чернышёве — последней любви Заворотнюк

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк — героический мужчина. Он не бросал возлюбленную, умершую 30 мая от рака мозга, до конца её жизни. Помогал бороться с неизлечимым недугом и искал способы справиться с ним.

Кто такой фигурист Пётр Чернышёв?

Российский фигурист Пётр Чернышёв родился в семье инженеров, но его дед талантливо управлялся с коньками. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Будущий российский фигурист, появившийся на свет 6 февраля 1971 года, — уроженец Санкт-Петербурга. Его родители, Андрей Петрович и Любовь Васильевна, работали инженерами. Дед Петра, кстати, тоже был талантливым фигуристом — четыре раза становился чемпионом СССР по этому виду спорта в конце 1930-х годов. Отец пытался заниматься коньками, но особых достижений у него не было, поэтому выбрал обычную профессию.

Петра Чернышёва с раннего возраста отдали на фигурное катание. Первые достижения в спорте появились у него уже в девять лет, то есть в 1980 году. С тех самых пор он часто ездил на спортивные сборы в другие города.

Как развивалась спортивная карьера Петра Чернышёва

Спортивная карьера Петра Чернышёва стремительно развивалась уже с девяти лет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

На первых порах Пётр Чернышёв выступал в мужском одиночном катании. Он быстро начал добиваться успехов в спорте. Выигрывал чемпионаты тогда ещё Ленинграда. В 1980-х юного фигуриста отправляли даже на всесоветские соревнования. После развала СССР он участвовал в чемпионатах России. Однако затем Чернышёв серьёзно травмировал голеностоп. Пока восстанавливался, растерял все навыки. Чтобы не бросать профессию, он пошёл в танцы на льду, где тоже добился выдающихся успехов.

В начале 1990-х Чернышёв выступал в паре с партнёршей Ольгой Першанковой. С ней он стал чемпионом России. Через некоторое время фигурист поменял партнёршу на Марию Аниканову. Но дуэт просуществовал недолго, и через некоторое время в начале 1990-х российский фигурист переехал в Соединённые Штаты.

Затем российский фигурист Пётр Чернышёв начал выступать за США с Софией Елиазовой. Но до 1996 года им не удалось добиться успехов, поэтому в конечном итоге спортивная пара распалась.

Затем он начал выступать с другой американской партнёршей — Наоми Ланг. Видимо, девушка была намного опытнее, чем София Елиазова, поэтому в 1998 году дуэт получил бронзовые медали на национальном первенстве. С тех пор карьера фигуриста пошла в гору. Каждый год Чернышёв становился чемпионом Соединённых Штатов в этом виде спорта.

В 2001 году фигурист Чернышёв оформил гражданство США. Благодаря этому, он уже мог представлять Соединённые Штаты на мировых соревнованиях.

Достижения Петра Чернышёва

Какие достижения есть у Петра Чернышёва? Он несколько раз был чемпионом США по фигурному катанию и завоёвывал призовые места на Олимпийских играх. Фото © Getty Images / Robert Laberge

Пётр Чернышев пять раз становился чемпионом США по фигурному катанию — с 1999-го по 2003 год; Два раза побеждал в чемпионате Четырёх континентов — в 2000 и 2002 году; Становился бронзовым призёром американского чемпионата; Был серебряным призёром Олимпийских игр в 2002 году; Дважды был бронзовым призёром чемпионата Четырёх континентов.

Как Чернышёв познакомился с Анастасией Заворотнюк

История знакомства Петра Чернышёва с Анастасией Заворотнюк захватывающая. Он был участником шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон", а женщина — его ведущей. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Фигурист Пётр Чернышёв участвовал в известном проекте "Танцы на льду. Бархатный сезон", выходившем на экранах с августа 2006 года. Он победил в нём вместе с фигуристкой Юлией Ковальчук. Заворотнюк была ведущей. Чернышёв познакомился с ней на съёмках. Пара сблизилась и начала встречаться.

На ТВ выпустили документальный фильм "Памяти Анастасии Заворотнюк", в котором вставлены кадры из прошлых интервью артистки. Звезда на них рассказывала, что познакомилась с Чернышёвым во время "Ледникового периода". Он вернулся в РФ из Соединённых Штатов на съёмки передачи. В США у российского фигуриста осталась девушка.

Поначалу, когда "Ледниковый период" только начали снимать, Чернышёв постоянно ездил в Соединённые Штаты к любимой. Однако через время просто рабочие отношения с Анастасией Заворотнюк превратились в более близкие. Затем фигурист позвал актрису к себе на день рождения и сказал, что готов бросить американку и остаться в РФ.

В 2008 году фигурист Пётр Чернышёв взял Заворотнюк в жёны. В 2018 году у них появилась дочка Мила. При этом у Анастасии уже было двое детей от предыдущего брака с Дмитрием Стрюковым — дочка по имени Аня и сын Майкл.

Однако уже в 2019 году артистке поставили страшный диагноз — рак мозга (глиобластому). Вплоть до середины 2024-го Заворотнюк боролась с недугом, но всё же умерла 30 мая 2024 года. На момент смерти ей было 53 года. Всё это время Пётр оставался рядом с больной супругой и помогал ей, поддерживал. Некоторых такое отношение к медленно умирающей любимой искренне восхитило.