Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Рядом расположены могилы знаменитых актёров: Валентина Гафта и Николая Сличенко, актрисы Нины Руслановой, певца Юрия Шатунова.