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1 июня, 12:56
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Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище

Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Рядом расположены могилы знаменитых актёров: Валентина Гафта и Николая Сличенко, актрисы Нины Руслановой, певца Юрия Шатунова.

Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Видео © Life.ru

На траурном мероприятии присутствовали близкие актрисы: муж Пётр Чернышёв, сын Майкл с девушкой, дочь Анна с супругом и мать, народная артистка РФ Валентина Заворотнюк.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна с мужем во время похорон матери. Видео © Life.ru

Ранее в Воскресенском храме Покровского женского монастыря прошла церемония прощания с Заворотнюк. Её посетили десятки поклонников и известных людей, в том числе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, фигурист Илья Авербух, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, певица Лолита, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, дизайнер Игорь Гуляев и актёр Геннадий Хазанов. Гроб с телом артистки под аплодисменты вынесли из храма Покровского монастыря.

"Провожаем в облака": Игорь Угольников трогательно простился с Анастасией Заворотнюк
"Провожаем в облака": Игорь Угольников трогательно простился с Анастасией Заворотнюк

Как сообщал Life.ru, новость о смерти Заворотнюк поразила россиян 30 мая. Актриса, наиболее известная по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", с 2019 года боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения, в том числе экспериментальный: специально для неё российские медики разработали препарат. Заворотнюк было 53 года.

Никита Осипов
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