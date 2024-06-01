"Её имя знает каждый": Илья Авербух заявил, что у Заворотнюк была всенародная любовь

У Анастасии Заворотнюк была всенародная любовь, о которой грезит любой публичный человек — будь то актёр или спортсмен. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился знаменитый фигурист и хореограф Илья Авербух, пришедший в Покровский монастырь проститься с артисткой.

Илья Авербух на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк. Видео © Life.ru

"Она, конечно, ещё не сыграла свою главную роль. Но её главная роль — это всенародная любовь. <...> Тут не надо измерять количеством ролей, здесь надо знать, что это то, к чему стремится любой публичный человек — будь то актёр или спортсмен", — отметил Авербух.

Фигурист подчеркнул, что имя Анастасии Заворотнюк знает каждый житель нашей огромной страны.