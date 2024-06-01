"Её имя знает каждый": Илья Авербух заявил, что у Заворотнюк была всенародная любовь
Авербух: У Заворотнюк была всенародная любовь, о которой грезит любой артист
Илья Авербух и Анастасия Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) averbukhofficial, a_zavorotnyuk
У Анастасии Заворотнюк была всенародная любовь, о которой грезит любой публичный человек — будь то актёр или спортсмен. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился знаменитый фигурист и хореограф Илья Авербух, пришедший в Покровский монастырь проститься с артисткой.
Илья Авербух на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк. Видео © Life.ru
"Она, конечно, ещё не сыграла свою главную роль. Но её главная роль — это всенародная любовь. <...> Тут не надо измерять количеством ролей, здесь надо знать, что это то, к чему стремится любой публичный человек — будь то актёр или спортсмен", — отметил Авербух.
Фигурист подчеркнул, что имя Анастасии Заворотнюк знает каждый житель нашей огромной страны.
Как ранее сообщалось, Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом. Мы также показывали, как выглядит её участок. При этом изначально рассматривалась возможность захоронения актрисы на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с её отцом и братом.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая, с 2019 года заслуженная артистка России боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения и даже экспериментальный: специально для звезды "Моей прекрасной няни" создали препарат, который должен был помочь побороть недуг, однако, по данным Life.ru, близкие получили его лишь со второго раза. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться.