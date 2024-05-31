Умерла Анастасия Заворотнюк
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Регион
31 мая, 07:39
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Life.ru узнал об экспериментальном методе, которым удалось продлить жизнь Заворотнюк

Заворотнюк в последнее время лечилась в частной клинике бесплатно

Анастасия Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время лечилась в частной клинике бесплатно, узнал SHOT. Врачи не брали с семьи деньги из уважения и любви к актрисе. Как рассказал один из медиков, который консультировал звезду "Моей прекрасной няни", семья артистки перепробовала все методы лечения глиобластомы головного мозга.

Заворотнюк провели две операции. Также семья решилась на экспериментальный метод: актрисе изготовили индивидуальную вакцину на основе её раковых клеток, чтобы иммунная система начала атаковать опухоль. Клетки опухоли Анастасии сдавали и в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве: учёные пытались подобрать вирусы, которые могут разрушить злокачественное образование.

Все эти способы, по словам медиков, действительно сначала работали: Анастасии удалось значительно продлить жизнь при таком диагнозе. Ситуация ухудшилась полгода назад: актриса начала угасать на глазах.

Не так давно Заворотнюк прошла курс лечения в престижной частной клинике в Подмосковье. Врачи, как нам рассказали в её окружении, в итоге не взяли с семьи деньги. Последние дни Анастасия провела в хосписе и умерла на руках у мужа — фигуриста Петра Чернышёва, который всё эти годы боролся за неё.

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Напомним, 30 мая стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм этого заболевания. Страшный недуг у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка боролась с раком пять лет, перепробовав разные способы лечения. Как рассказал Life.ru продюсер Сергей Дворцов, перед смертью "прекрасная няня" похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и уже не могла двигаться.

Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, а прощание с актрисой состоится в Покровском монастыре.

Александра Вишнякова
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