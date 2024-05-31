Life.ru узнал об экспериментальном методе, которым удалось продлить жизнь Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время лечилась в частной клинике бесплатно, узнал SHOT. Врачи не брали с семьи деньги из уважения и любви к актрисе. Как рассказал один из медиков, который консультировал звезду "Моей прекрасной няни", семья артистки перепробовала все методы лечения глиобластомы головного мозга.

Заворотнюк провели две операции. Также семья решилась на экспериментальный метод: актрисе изготовили индивидуальную вакцину на основе её раковых клеток, чтобы иммунная система начала атаковать опухоль. Клетки опухоли Анастасии сдавали и в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве: учёные пытались подобрать вирусы, которые могут разрушить злокачественное образование.

Все эти способы, по словам медиков, действительно сначала работали: Анастасии удалось значительно продлить жизнь при таком диагнозе. Ситуация ухудшилась полгода назад: актриса начала угасать на глазах.

Не так давно Заворотнюк прошла курс лечения в престижной частной клинике в Подмосковье. Врачи, как нам рассказали в её окружении, в итоге не взяли с семьи деньги. Последние дни Анастасия провела в хосписе и умерла на руках у мужа — фигуриста Петра Чернышёва, который всё эти годы боролся за неё.