След от биопсии и грустные глаза: Появилось видео последнего выхода Заворотнюк в свет Телеведущая Чехова опубликовала видео последнего появления Заворотнюк на публике 30 мая, 13:38 6136 6136 Анастасия Заворотнюк и Анфиса Чехова в Ереване. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова показала в соцсети архивное видео с умершей от рака актрисой Анастасией Заворотнюк. По её словам, она стала последней, кто видел "прекрасную няню" на публике. Артистки приехали в Ереван на открытие ювелирного салона, успели посмотреть город и посидеть в местном ресторане. Это был 2018 год.

Анастасия Заворотнюк и Анфиса Чехова в Ереване. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

"Мы не были с ней подругами, но часто пересекались на съёмках и всегда очень весело общались. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Объедались армянской едой, и с утра в аэропорту Настя взяла с меня обещание, что мы никогда больше не будем так много есть", — подписала Чехова своё видео.

Она призналась, что заметила грусть в глазах Анастасии и глубокую задумчивость, хотя та делала вид, что всё хорошо, и даже шутила. На кадрах видно, что у актрисы на шее есть небольшая вмятина, видимо, свидетельствующая о биопсии. Это был год, когда Анастасия узнала о страшном диагнозе.

Чехова добавила, что навсегда запомнит актрису именно такой, как на видео: смеющейся, ироничной, светлой, дарящей окружающим любовь и тепло. "Хорошего тебе полёта, моя дорогая! И нового прекрасного воплощения!" — заключила телеведущая.

Авторы Татьяна Миссуми