Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль Вики в "Моей прекрасной няне"
В Сети появилось видео с проб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль главной героини в сериале "Моя прекрасная няня", которые проходили 20 лет назад. Архивные кадры опубликовал Mash.
Пробы Анастасии Заворотнюк на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Обложка © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, на роль помимо неё пробовались ещё 200 претенденток. Заворотнюк сразу очаровала съёмочную команду, но было решено пробы продолжить. А уже к концу кастинга наитие создателей сериала подтвердилось наблюдениями: никто из кандидаток не подошёл лучше Анастасии.
Актриса к этому моменту завершила курсы комедии и предложила дополнить свою героиню соответствующим говором. Режиссёр и продюсеры, услышав фирменное "гэканье", сразу же утвердили Анастасию на роль. Она снималась в сериале на протяжении пяти лет, сыграв в 183 сериях и став настоящей знаменитостью среди россиян.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась прошлой ночью после долгих лет борьбы с раком головного мозга. В последнее время она страдала от сильных болей и постоянной слабости, сильно исхудала и не могла ходить без помощи. Её супруг — фигурист Пётр Чернышёв — не покидал Анастасию до самого конца. О самых запоминающихся ролях яркой актрисы вы можете прочитать в материале Life.ru.
Telegram / Mash