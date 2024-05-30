Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 13:07

Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль Вики в "Моей прекрасной няне"

В Сети появилось видео с проб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль главной героини в сериале "Моя прекрасная няня", которые проходили 20 лет назад. Архивные кадры опубликовал Mash.

Пробы Анастасии Заворотнюк на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Обложка © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, на роль помимо неё пробовались ещё 200 претенденток. Заворотнюк сразу очаровала съёмочную команду, но было решено пробы продолжить. А уже к концу кастинга наитие создателей сериала подтвердилось наблюдениями: никто из кандидаток не подошёл лучше Анастасии.

Актриса к этому моменту завершила курсы комедии и предложила дополнить свою героиню соответствующим говором. Режиссёр и продюсеры, услышав фирменное "гэканье", сразу же утвердили Анастасию на роль. Она снималась в сериале на протяжении пяти лет, сыграв в 183 сериях и став настоящей знаменитостью среди россиян.

Названа причина, почему Заворотнюк прожила с раком в России дольше лечившейся в США Фриске
Названа причина, почему Заворотнюк прожила с раком в России дольше лечившейся в США Фриске

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась прошлой ночью после долгих лет борьбы с раком головного мозга. В последнее время она страдала от сильных болей и постоянной слабости, сильно исхудала и не могла ходить без помощи. Её супруг — фигурист Пётр Чернышёв — не покидал Анастасию до самого конца. О самых запоминающихся ролях яркой актрисы вы можете прочитать в материале Life.ru.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Умерла Анастасия Заворотнюк
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров