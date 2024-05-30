Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль Вики в "Моей прекрасной няне"

В Сети появилось видео с проб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль главной героини в сериале "Моя прекрасная няня", которые проходили 20 лет назад. Архивные кадры опубликовал Mash.

Пробы Анастасии Заворотнюк на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Обложка © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, на роль помимо неё пробовались ещё 200 претенденток. Заворотнюк сразу очаровала съёмочную команду, но было решено пробы продолжить. А уже к концу кастинга наитие создателей сериала подтвердилось наблюдениями: никто из кандидаток не подошёл лучше Анастасии.