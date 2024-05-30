Названа причина, почему Заворотнюк прожила с раком в России дольше лечившейся в США Фриске
Отец Фриске заявил, что Заворотнюк держалась дольше его дочки из-за лечения в РФ
Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk, friske_natalia
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк смогла прожить дольше после постановки смертельного диагноза, чем скончавшаяся от рака певица Жанна Фриске, так как артистку могли лечить экспериментальными препаратами. Об этом сказал NEWS.ru отец бывшей солистки группы "Блестящие".
"Просто девочка с хорошим уходом и, наверное, с очень большой жаждой жизни. Девочка ещё продержалась так долго. Говорят, это было какое-то новое лечение, экспериментальный препарат", — пояснил Владимир.
Мужчина признался, что много говорил с врачами во время болезни своей дочери, которая наблюдалась в клинике в США. По его словам, американские врачи сразу сказали ему, что если рак мозга оказался излечим, то, значит, диагноз был поставлен неверно.
Напомним, что минувшей ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Заворотнюк сильно исхудала и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни. По каким ролям Анастасия Заворотнюк запомнится телезрителям, Life.ru рассказывал здесь.