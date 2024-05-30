Названа причина, почему Заворотнюк прожила с раком в России дольше лечившейся в США Фриске Отец Фриске заявил, что Заворотнюк держалась дольше его дочки из-за лечения в РФ 30 мая, 11:32 4106 4106 Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk, friske_natalia

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк смогла прожить дольше после постановки смертельного диагноза, чем скончавшаяся от рака певица Жанна Фриске, так как артистку могли лечить экспериментальными препаратами. Об этом сказал NEWS.ru отец бывшей солистки группы "Блестящие".

"Просто девочка с хорошим уходом и, наверное, с очень большой жаждой жизни. Девочка ещё продержалась так долго. Говорят, это было какое-то новое лечение, экспериментальный препарат", — пояснил Владимир.

Мужчина признался, что много говорил с врачами во время болезни своей дочери, которая наблюдалась в клинике в США. По его словам, американские врачи сразу сказали ему, что если рак мозга оказался излечим, то, значит, диагноз был поставлен неверно.

Авторы Татьяна Миссуми