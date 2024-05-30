Названы дата и место похорон Анастасии Заворотнюк
Андрей Малахов: Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут 1 июня
Анастасия Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk
Актрису Анастасию Заворотнюк, которая скончалась сегодня, 30 мая, после продолжительной онкологической болезни, похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
"Прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня", — сказал Малахов в эфире телеканала "Россия-1", ссылаясь на информацию от семьи актрисы.
Сегодня, 30 мая, стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм этого заболевания. Страшный недуг у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка перенесла трепанацию черепа в Германии, однако серьёзных улучшений не последовало. Как рассказал Life.ru продюсер Сергей Дворцов, перед смертью "прекрасная няня" похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и уже не могла двигаться.