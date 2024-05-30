Названы дата и место похорон Анастасии Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая скончалась сегодня, 30 мая, после продолжительной онкологической болезни, похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня", — сказал Малахов в эфире телеканала "Россия-1", ссылаясь на информацию от семьи актрисы.