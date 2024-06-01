Поклонники Заворотнюк прощаются с любимой актрисой в Покровском монастыре
Поклонникам разрешили подходить к гробу с Анастасией Заворотнюк
Проститься с Анастасией Заворотнюк в Покровский монастырь сегодня пришли не только звёзды и политики, но и сотни её поклонников. После отпевания люди по очереди стали подходить к гробу любимой артистки, чтобы трепетно проводить её в последний путь.
Поклонники трепетно прощаются с любимой актрисой. Видео © Life.ru
В самом зале находилось много людей, помнивших Заворотнюк здоровой и счастливой. Родственники артистки разрешили открыть крышку гроба на церемонии прощания. Однако близко подойти к нему нельзя. Актрису похоронят в белом гробу.
Как ранее сообщалось, Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом. Мы также показывали, как выглядит её участок. При этом изначально рассматривалась возможность захоронения актрисы на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с её отцом и братом.
О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая, с 2019 года заслуженная артистка России боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения и даже экспериментальный: специально для звезды "Моей прекрасной няни" создали препарат, который должен был помочь побороть недуг, однако, по данным Life.ru, близкие получили его лишь со второго раза. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться.
Кадр из видео Life.ru