Поклонники Заворотнюк прощаются с любимой актрисой в Покровском монастыре

Проститься с Анастасией Заворотнюк в Покровский монастырь сегодня пришли не только звёзды и политики, но и сотни её поклонников. После отпевания люди по очереди стали подходить к гробу любимой артистки, чтобы трепетно проводить её в последний путь.

Поклонники трепетно прощаются с любимой актрисой. Видео © Life.ru

В самом зале находилось много людей, помнивших Заворотнюк здоровой и счастливой. Родственники артистки разрешили открыть крышку гроба на церемонии прощания. Однако близко подойти к нему нельзя. Актрису похоронят в белом гробу.