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Регион
1 июня, 08:43
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На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк пришли Лолита, Хазанов, Запашный и Авербух

В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк

Москвичи пришли проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк. Обложка © Life.ru

Москвичи пришли проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк. Обложка © Life.ru

В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Со звездой сериала "Моя прекрасная няня" пришли проститься многие звёзды российской эстрады и близкие друзья актрисы, сообщил корреспондент Life.ru.

В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Видео © Life.ru

Одними из первых на траурную церемонию в Покровский монастырь пришли певица Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгар Запашный, актёр Геннадий Хазанов, хореограф Илья Авербух. Возле монастыря выстроились длинные очереди: проститься с любимицей пришли десятки людей.

Запашный посоветовал молодым артистам брать пример с Заворотнюк. По его словам, актриса справлялась великолепно с любой задачей, так как была профессионалом своего дела. Он добавил, что в артистке соединились лучшие человеческие качества: трудолюбие, любовь, уважение и отсутствие желания скандалить.

Эдгар Запашный посоветовал молодым артистам брать пример с Анастасии Заворотнюк. Видео © Life.ru

"Многих людей она оставила одинокими. Очень жаль", — сказал дрессировщик.

Рядом с Гафтом и Шатуновым: Life.ru снял участок на Троекуровском кладбище, где похоронят Заворотнюк
Рядом с Гафтом и Шатуновым: Life.ru снял участок на Троекуровском кладбище, где похоронят Заворотнюк

Напомним, с 2019 года Анастасия Заворотнюк боролась с раком головного мозга, болезнь протекала в агрессивной форме. Несмотря на многолетние усилия, 30 мая стало известно о её смерти. Актриса перепробовала все методы лечения. Продюсер Сергей Дворцов рассказал Life.ru, что незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. Также мы рассказывали об экспериментальном методе, продлившем жизнь Заворотнюк. Выяснилось, что получить заветный, специально разработанный для неё препарат, вышло только со второго раза. Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве.

Дарья Нарыкова
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