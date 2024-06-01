На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк пришли Лолита, Хазанов, Запашный и Авербух

В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Со звездой сериала "Моя прекрасная няня" пришли проститься многие звёзды российской эстрады и близкие друзья актрисы, сообщил корреспондент Life.ru.

В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Видео © Life.ru

Одними из первых на траурную церемонию в Покровский монастырь пришли певица Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгар Запашный, актёр Геннадий Хазанов, хореограф Илья Авербух. Возле монастыря выстроились длинные очереди: проститься с любимицей пришли десятки людей.

Запашный посоветовал молодым артистам брать пример с Заворотнюк. По его словам, актриса справлялась великолепно с любой задачей, так как была профессионалом своего дела. Он добавил, что в артистке соединились лучшие человеческие качества: трудолюбие, любовь, уважение и отсутствие желания скандалить.

Эдгар Запашный посоветовал молодым артистам брать пример с Анастасии Заворотнюк. Видео © Life.ru