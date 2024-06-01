На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк пришли Лолита, Хазанов, Запашный и Авербух
В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк
Москвичи пришли проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк. Обложка © Life.ru
В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Со звездой сериала "Моя прекрасная няня" пришли проститься многие звёзды российской эстрады и близкие друзья актрисы, сообщил корреспондент Life.ru.
В Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Видео © Life.ru
Одними из первых на траурную церемонию в Покровский монастырь пришли певица Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгар Запашный, актёр Геннадий Хазанов, хореограф Илья Авербух. Возле монастыря выстроились длинные очереди: проститься с любимицей пришли десятки людей.
Запашный посоветовал молодым артистам брать пример с Заворотнюк. По его словам, актриса справлялась великолепно с любой задачей, так как была профессионалом своего дела. Он добавил, что в артистке соединились лучшие человеческие качества: трудолюбие, любовь, уважение и отсутствие желания скандалить.
Эдгар Запашный посоветовал молодым артистам брать пример с Анастасии Заворотнюк. Видео © Life.ru
"Многих людей она оставила одинокими. Очень жаль", — сказал дрессировщик.
Напомним, с 2019 года Анастасия Заворотнюк боролась с раком головного мозга, болезнь протекала в агрессивной форме. Несмотря на многолетние усилия, 30 мая стало известно о её смерти. Актриса перепробовала все методы лечения. Продюсер Сергей Дворцов рассказал Life.ru, что незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. Также мы рассказывали об экспериментальном методе, продлившем жизнь Заворотнюк. Выяснилось, что получить заветный, специально разработанный для неё препарат, вышло только со второго раза. Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве.