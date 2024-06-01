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Регион
1 июня, 07:01
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Заворотнюк только со второго раза смогла получить личный препарат от рака, узнал Life.ru

SHOT: Близкие Заворотнюк не стали лечить её препаратом, разработанным в ИМБ РАН

Анастасия Заворотнюк. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Анастасия Заворотнюк. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Близкие Анастасии Заворотнюк только со второго раза смогли получить специально разработанный для актрисы препарат, призванный помочь ей побороть рак мозга. По данным SHOT, в 2020 году, когда её супруг, фигурист Пётр Чернышёв, обратился к специалистам московского Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, те выполнили работу, но всему помешали бюрократические сложности.

Решение отказаться от такой "персональной вакцины от рака" было принято из-за недостатка необходимой документации и ряда ограничений в её использовании. В частности, на тот момент колоть препарат в стенах больницы было юридически запрещено, так как он не прошёл клинические испытания. Учитывая, что актриса много времени проводила именно в клиниках, это создавало для неё большие проблемы.

Тогда семья обратилась в петербургский Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, в котором производство таких "персональных вакцин" уже было организовано и подкреплено документами и результатами клинических испытаний. Однако поздняя стадия помешала победить болезнь. По словам московских специалистов, четыре года, на которые удалось продлить жизнь Заворотнюк, — "очень неплохой результат для этого случая".

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Напомним, врачи выявили у Анастасии Заворотнюк рак мозга в 2019 году спустя всего год после рождения дочери Милы. Последние годы она боролась с болезнью, протекавшей в агрессивной форме, однако 30 мая стало известно о смерти актрисы. Она успела перепробовать все методы лечения. Продюсер Сергей Дворцов рассказал Life.ru, что незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. Также мы рассказывали о том самом экспериментальном методе, позволившем актрисе прожить ещё несколько лет. Любимую многими артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, прощание состоится в Покровском монастыре.

Матвей Константинов
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