Заворотнюк только со второго раза смогла получить личный препарат от рака, узнал Life.ru

Близкие Анастасии Заворотнюк только со второго раза смогли получить специально разработанный для актрисы препарат, призванный помочь ей побороть рак мозга. По данным SHOT, в 2020 году, когда её супруг, фигурист Пётр Чернышёв, обратился к специалистам московского Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, те выполнили работу, но всему помешали бюрократические сложности.

Решение отказаться от такой "персональной вакцины от рака" было принято из-за недостатка необходимой документации и ряда ограничений в её использовании. В частности, на тот момент колоть препарат в стенах больницы было юридически запрещено, так как он не прошёл клинические испытания. Учитывая, что актриса много времени проводила именно в клиниках, это создавало для неё большие проблемы.