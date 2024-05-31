Чадов раскрыл, покажут ли россиянам последний сериал Заворотнюк

Последний сериал, в котором сыграла актриса Анастасия Заворотнюк, не выйдет в свет. Речь идёт о проекте "Приставы", который снимался в 2017 году. Его должны были выпустить в 2022-м, однако сериал до сих пор имеет статус "в производстве".

"Это вертикальный сериал, у неё была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита: она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей. И наши главные герои помогают ей", — отметил в беседе с kp.ru режиссёр Владимир Нахабцев – младший.

В то время у Заворотнюк не было внешних признаков недуга, поэтому новость о болезни артистки по окончании съёмок стала шоком для съёмочной группы. В сериале также снимался актёр Андрей Чадов. До болезни Заворотнюк каждый раз после встречи с ним размещала в соцсетях фото.

"С моим прекрасным партнёром. Вновь пересеклись на одной площадке, снимаем новый сериал", — так она писала о "Приставах" в ноябре 2017 года.

По мнению Чадова, зрители не увидят сериал потому, что с момента съёмок прошло много лет. Нахабцев-младший же подчеркнул, что проект не появился в эфире из-за решения телеканала. Между тем фанаты актрисы верят, что в этом году сериал всё-таки покажут.