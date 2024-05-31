Чадов раскрыл, покажут ли россиянам последний сериал Заворотнюк
Актёр Чадов: Последний сериал Заворотнюк "Приставы" не выйдет на экраны
Анастасия Заворотнюк опубликовала это фото с актёром Андреем Чадовым после съёмок в сериале "Приставы". Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk
Последний сериал, в котором сыграла актриса Анастасия Заворотнюк, не выйдет в свет. Речь идёт о проекте "Приставы", который снимался в 2017 году. Его должны были выпустить в 2022-м, однако сериал до сих пор имеет статус "в производстве".
"Это вертикальный сериал, у неё была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита: она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей. И наши главные герои помогают ей", — отметил в беседе с kp.ru режиссёр Владимир Нахабцев – младший.
В то время у Заворотнюк не было внешних признаков недуга, поэтому новость о болезни артистки по окончании съёмок стала шоком для съёмочной группы. В сериале также снимался актёр Андрей Чадов. До болезни Заворотнюк каждый раз после встречи с ним размещала в соцсетях фото.
"С моим прекрасным партнёром. Вновь пересеклись на одной площадке, снимаем новый сериал", — так она писала о "Приставах" в ноябре 2017 года.
По мнению Чадова, зрители не увидят сериал потому, что с момента съёмок прошло много лет. Нахабцев-младший же подчеркнул, что проект не появился в эфире из-за решения телеканала. Между тем фанаты актрисы верят, что в этом году сериал всё-таки покажут.
Таким образом, последней ролью Заворотнюк, которую увидели зрители, является работа в сериале "Между нами, девочками. Продолжение" 2018 года.
Как сообщал Life.ru, о смерти 53-летней Заворотнюк стало известно 30 мая. Долгое время звезда сериала "Моя прекрасная няня" боролась с раком головного мозга, с самой агрессивной его формой. Страшный недуг у актрисы выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка перепробовала разные способы лечения, но болезнь взяла своё. Как рассказал Life.ru продюсер Сергей Дворцов, перед смертью "прекрасная няня" похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и уже не могла двигаться. Life.ru узнал об экспериментальном методе, которым удалось продлить жизнь Заворотнюк. Похороны актрисы пройдут 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, а прощание состоится в Покровском монастыре.