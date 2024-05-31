"Моя самая прекрасная мама": Редкие видео с Анастасией Заворотнюк впервые появились в Сети

В Интернете впервые появились редкие семейные кадры актрисы Анастасии Заворотнюк с младшим ребёнком. Старшая дочь — Анна — поделилась трогательными архивными видео в своих соцсетях.

Анастасия Заворотнюк с маленьким ребёнком. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

"Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама", — подчеркнула фотомодель.

На втором видео Заворотнюк танцует у себя дома в окружении детей Анны, Майкла и Милы, мужа Петра Чернышёва и матери Валентины. Дочь актрисы пояснила, что хочет вновь очутиться в атмосфере того дня и сделать всё возможное, чтобы он никогда не заканчивался.