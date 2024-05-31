"Моя самая прекрасная мама": Редкие видео с Анастасией Заворотнюк впервые появились в Сети
Дочь Заворотнюк впервые опубликовала архивные видео с матерью и младшей сестрой
Актриса Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk
В Интернете впервые появились редкие семейные кадры актрисы Анастасии Заворотнюк с младшим ребёнком. Старшая дочь — Анна — поделилась трогательными архивными видео в своих соцсетях.
Анастасия Заворотнюк с маленьким ребёнком. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk
"Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама", — подчеркнула фотомодель.
На втором видео Заворотнюк танцует у себя дома в окружении детей Анны, Майкла и Милы, мужа Петра Чернышёва и матери Валентины. Дочь актрисы пояснила, что хочет вновь очутиться в атмосфере того дня и сделать всё возможное, чтобы он никогда не заканчивался.
Актриса Анастасия Заворотнюк в кругу семьи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Долгое время звезда "Моей прекрасной няни" боролась с раком головного мозга, с самой агрессивной её формой. Страшный недуг у актрисы выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка перепробовала разные способы лечения, однако болезнь взяла своё. Как рассказал Life.ru продюсер Сергей Дворцов, перед смертью "прекрасная няня" похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и уже не могла двигаться. Похороны Заворотнюк пройдут 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, а прощание с актрисой состоится в Покровском монастыре.