Адвокат раскрыл, кто будет выплачивать долг умершей Заворотнюк
Адвокат Жорин: Долг умершей Заворотнюк перед ФНС будут выплачивать наследники
Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk
Долг умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, сыгравшей няню Вику в сериале "Моя прекрасная няня", перед Федеральной налоговой службой (ФНС) будут выплачивать её наследники. Как отметил звёздный адвокат Сергей Жорин, это не должно стать проблемой для родных артистки.
"В связи со смертью человека оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы. В данном случае не думаю, что будут какие-то сложности и проблемы", — отметил он в беседе с порталом "Страсти".
Как сообщал Life.ru, у семьи Заворотнюк накопился долг в полмиллиона рублей по налогам. В последние месяцы родные были настолько погружены в её лечение, что перестали следить за отчислениями.
Напомним, о смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Долгое время звезда сериала "Моя прекрасная няня" боролась с раком головного мозга, с самой агрессивной её формой. Страшный недуг у актрисы выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка перепробовала разные способы лечения, но болезнь взяла своё. Как рассказал Life.ru продюсер Сергей Дворцов, перед смертью "прекрасная няня" похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и уже не могла двигаться. Мы узнали об экспериментальном методе, которым удалось продлить жизнь Заворотнюк. Похороны пройдут 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, а прощание с актрисой состоится в Покровском монастыре.