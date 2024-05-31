Адвокат раскрыл, кто будет выплачивать долг умершей Заворотнюк

Долг умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, сыгравшей няню Вику в сериале "Моя прекрасная няня", перед Федеральной налоговой службой (ФНС) будут выплачивать её наследники. Как отметил звёздный адвокат Сергей Жорин, это не должно стать проблемой для родных артистки.

"В связи со смертью человека оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы. В данном случае не думаю, что будут какие-то сложности и проблемы", — отметил он в беседе с порталом "Страсти".