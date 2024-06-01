Рядом с Гафтом и Шатуновым: Life.ru снял участок на Троекуровском кладбище, где похоронят Заворотнюк

Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк, умершую после долгой борьбы с раком мозга, похоронят рядом с актёром Валентином Гафтом, певцом Юрием Шатуновым и футболистом Фёдором Черенковым. То самое место на Троекуровском кладбище в Москве — на видео SHOT.

Судя по нему, участок вовсю готовят к погребению: рядом стоят подготовленные оградки, а рабочие копают могилу. Родственники актрисы также рассматривали вариант захоронения Заворотнюк на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, где похоронены её брат и отец.