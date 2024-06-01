Рядом с Гафтом и Шатуновым: Life.ru снял участок на Троекуровском кладбище, где похоронят Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с Валентином Гафтом и Юрием Шатуновым
Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк, умершую после долгой борьбы с раком мозга, похоронят рядом с актёром Валентином Гафтом, певцом Юрием Шатуновым и футболистом Фёдором Черенковым. То самое место на Троекуровском кладбище в Москве — на видео SHOT.
Участок на Троекуровском кладбище, на котором похоронят Анастасию Заворотнюк. Видео © SHOT
Судя по нему, участок вовсю готовят к погребению: рядом стоят подготовленные оградки, а рабочие копают могилу. Родственники актрисы также рассматривали вариант захоронения Заворотнюк на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, где похоронены её брат и отец.
Участок на Троекуровском кладбище в Москве, на котором похоронят Анастасию Заворотнюк. Слева видна могила Фёдора Черенкова. Фото © SHOT
Напомним, с 2019 года Анастасия Заворотнюк боролась с раком головного мозга, болезнь протекала в агрессивной форме. Несмотря на многолетние усилия, 30 мая стало известно о её смерти. Актриса перепробовала все методы лечения. Продюсер Сергей Дворцов рассказал Life.ru, что незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. Также мы рассказывали об экспериментальном методе, продлившем жизнь Заворотнюк. Выяснилось, что получить заветный, специально разработанный для неё препарат, вышло только со второго раза. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве, прощание состоится в Покровском монастыре.