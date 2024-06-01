Песков и Навка пришли на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прибыл на церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. На видео Life.ru — то, как представитель Кремля и его супруга Татьяна Навка идут по территории Покровского монастыря в Москве.
Дмитрий Песков на церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк. Видео © Life.ru
Песков не стал давать какие-либо комментарии журналистам. Супруги посетили храм монастыря, в котором находятся мощи святой Матроны и вернулись на церемонию.
Напомним, прямо сейчас в Москве проходит церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Помимо обычных москвичей, выстроившихся в очереди перед Покровским монастырём, туда приехали многие звёзды эстрады и близкие актрисы. Например, одними из первых на территории заметили певицу Лолиту, дрессировщика Эдгара Запашного и хореографа Илью Авербуха.
О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая, с 2019 года заслуженная артистка России боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения и даже экспериментальный: специально для звезды "Моей прекрасной няни" создали препарат, который должен был помочь побороть недуг, однако, по данным Life.ru, близкие получили его лишь со второго раза. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом. Мы показывали, как выглядит её участок.
Life.ru