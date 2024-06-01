Песков и Навка пришли на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прибыл на церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. На видео Life.ru — то, как представитель Кремля и его супруга Татьяна Навка идут по территории Покровского монастыря в Москве.

Дмитрий Песков на церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк. Видео © Life.ru

Песков не стал давать какие-либо комментарии журналистам. Супруги посетили храм монастыря, в котором находятся мощи святой Матроны и вернулись на церемонию.